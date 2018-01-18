Tokat’ta 60 öğrenciye burs 

Tokat’ta kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştiren Mali Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alptekin, bu yıl Tokat’ta 60 öğrenciyle burs vermeye başlayacaklarını söyledi. Türkiye'nin her yerinde oluşturulan eğitim seferberliğine kayıtsız kalmadıklarını belirten Alptekin, “Tokat’ta başlatacağımız eğitime destek programımızı dar gelirli ailelere ve başarılı öğrencilere uygulayacağız. İlk olarak burs başlangıcımız 20 ilkokul, 20 ortaokul, 20 lise öğrencisi olarak üç guruba ayırdık. Ayrıca başarılı öğrencilerimizi de karne hediyesi olarak burs programımıza dahil edip ödüllendireceğiz” dedi.

Alptekin, burs programının Şubat ayı içerisinde başlayıp Haziran ayında son bulacağını söyledi.