Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Tokat'dan da sahte gelin şikâyeti: Bu kez tutuklandı

    Tokat'dan da sahte gelin şikâyeti: Bu kez tutuklandı

    AA
    21.10.2017 - 22:24 | Son Güncelleme:

    AFYONKARAHİSAR’dan gelin almak için Şanlıurfa’ya gelen ailenin yaklaşık 50 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve önceki gün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İlknur Ü., Tokatlı bir aileyi de aynı yöntemle dolandırdığının belirlenmesi üzerine yeniden gözaltına alındı.

    Aile, hakkında daha önce şikâyetçi oldukları, ancak gerçek ismi bilinmediği için yakalanamayan şüpheli kadını, gazete ve televizyonlardaki görüntülerinden teşhis etmiş. Bir kez daha gözaltına alınan İlknur Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Etiketler: sahte gelin , dolandırıcılık , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri