Tokat'dan da sahte gelin şikâyeti: Bu kez tutuklandı
AA
21.10.2017 - 22:24 | Son Güncelleme:
AFYONKARAHİSAR’dan gelin almak için Şanlıurfa’ya gelen ailenin yaklaşık 50 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve önceki gün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İlknur Ü., Tokatlı bir aileyi de aynı yöntemle dolandırdığının belirlenmesi üzerine yeniden gözaltına alındı.
Aile, hakkında daha önce şikâyetçi oldukları, ancak gerçek ismi bilinmediği için yakalanamayan şüpheli kadını, gazete ve televizyonlardaki görüntülerinden teşhis etmiş. Bir kez daha gözaltına alınan İlknur Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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