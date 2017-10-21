Tokat'dan da sahte gelin şikâyeti: Bu kez tutuklandı

Aile, hakkında daha önce şikâyetçi oldukları, ancak gerçek ismi bilinmediği için yakalanamayan şüpheli kadını, gazete ve televizyonlardaki görüntülerinden teşhis etmiş. Bir kez daha gözaltına alınan İlknur Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.