Tokat’ta soğuk pazar

Edip Uras yazıyor
Maçla birlikte başlayan kar yağışı maç boyunca kimseyi rahat bırakmadı. Top kontrolü, mücadele, futbol, çizgiler, kranponlar, futbolcular ve bu maça Şükrü Saraçoğlu’ndaki bir Şampiyonlar Ligi maçı parası veren seyirciler sürekli etkilendi.
Sağ çaprazdan içeri girerek net bir vuruş yapan Kazım’ın golü ile erkenden öne geçen Fenerbahçe en azından skor olarak rahatladı. Her iki takımdaki futbolcuları da gösterdikleri iyi niyetli mücadeleden dolayı kutlamak gerek. Maçın büyük bölümünde birbirlerini bile göremedikleri kar yağışı altında rakipten daha çok hava ve sahayla savaştılar.
İkili mücadeleleri haliyle bol yaşadığımız maçın kale önü pozisyonları çok değildi. Guiza’nın oynadığı 60 küsur dakika içinde girebildiği tek uzaktan aşırma pozisyonu, Uğur Boral’ın maça kaptan olarak çıktıktan sonra hemşerilerinin önünde canla başla oynadığı maçın 60. Dakikasında oyundan alınmadan önce kalenin önündeki şutu, Tokatspor’un hayli ofsayt gözüken pozisyonunda Volkan Babacan’ın güzel kurtarışı.
Kaptanlık bandının Uğur’dan Emre’ye oradan Deniz Barış’a geçtiği maçta ilerleyen dakikalara rağmen Tokatspor’un maçta kalması maçın son bölümüne kadar en azından skor heyecanı getirdi. Tokatspor’da orta alanda Almanya doğumlu genç Şamil’in oyunu etkileyiciydi. Fenerbahçe’de kalede Volkan Babacan oynadığı maçlarda güven vermeye devam ediyor.
Yine oldukça kötü oynadığı bir maçtan sonra Fenerbahçe bu kez hava ve saha koşullarını mazeret kartları olarak kullanabilir. Hem lig hem de ekip olarak rakip görülemeyecek Tokatspor karşısında anlayışla da karşılanabilir bu oyun. Kaldı ki yine kazanan Fener’in çeyrek finali garantilemesi de cabası. Bu maçta futbol eleştirmek anlamlı değil de denebilir ama eninde sonunda ve bir ara futbol oynamak zorunda Fenerbahçe. Değil mi?