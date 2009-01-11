Tokat’ta soğuk pazar

Edip Uras yazıyor

Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım: Lig usulü grup maçlarının olduğu bir ülke kupası, kupa fikrine tamamen zıt ve oldukça da zevksiz. Bunun ‘büyük’ veya ‘zengin’ takımların Pendikvari kazalara uğramadan çeyrek finale ulaşması için Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası’nda da uygulandığını görmezden gelerek önünüze İngiltere Federasyon Kupası FA Cup örneğini sunabilirim. Her takımın her takımla oynayabileceği, süprizlere açık maçlar. Daha keyifli olurdu sanki.en azından kuruluşundan bu yana 40 yıl geçen Tokatspor’un ‘kırk yılda bir’ Fenerbahçe’yi ağırlamasının bir sempati gösterisine dönüştürülmesini engellerdi. Futbolun olmazsa olmazı rekabet. Bu sezon boyunca daha bir maç bile güzel futbol oynayamamış Fenerbahçe’nin gösteri maçı yapması fikri biraz acıklı biraz gülünç geliyor.

Maçla birlikte başlayan kar yağışı maç boyunca kimseyi rahat bırakmadı. Top kontrolü, mücadele, futbol, çizgiler, kranponlar, futbolcular ve bu maça Şükrü Saraçoğlu’ndaki bir Şampiyonlar Ligi maçı parası veren seyirciler sürekli etkilendi.

Sağ çaprazdan içeri girerek net bir vuruş yapan Kazım’ın golü ile erkenden öne geçen Fenerbahçe en azından skor olarak rahatladı. Her iki takımdaki futbolcuları da gösterdikleri iyi niyetli mücadeleden dolayı kutlamak gerek. Maçın büyük bölümünde birbirlerini bile göremedikleri kar yağışı altında rakipten daha çok hava ve sahayla savaştılar.

İkili mücadeleleri haliyle bol yaşadığımız maçın kale önü pozisyonları çok değildi. Guiza’nın oynadığı 60 küsur dakika içinde girebildiği tek uzaktan aşırma pozisyonu, Uğur Boral’ın maça kaptan olarak çıktıktan sonra hemşerilerinin önünde canla başla oynadığı maçın 60. Dakikasında oyundan alınmadan önce kalenin önündeki şutu, Tokatspor’un hayli ofsayt gözüken pozisyonunda Volkan Babacan’ın güzel kurtarışı.

Kaptanlık bandının Uğur’dan Emre’ye oradan Deniz Barış’a geçtiği maçta ilerleyen dakikalara rağmen Tokatspor’un maçta kalması maçın son bölümüne kadar en azından skor heyecanı getirdi. Tokatspor’da orta alanda Almanya doğumlu genç Şamil’in oyunu etkileyiciydi. Fenerbahçe’de kalede Volkan Babacan oynadığı maçlarda güven vermeye devam ediyor.

Yine oldukça kötü oynadığı bir maçtan sonra Fenerbahçe bu kez hava ve saha koşullarını mazeret kartları olarak kullanabilir. Hem lig hem de ekip olarak rakip görülemeyecek Tokatspor karşısında anlayışla da karşılanabilir bu oyun. Kaldı ki yine kazanan Fener’in çeyrek finali garantilemesi de cabası. Bu maçta futbol eleştirmek anlamlı değil de denebilir ama eninde sonunda ve bir ara futbol oynamak zorunda Fenerbahçe. Değil mi?