Tokat attım, saçını çektim dedi ve özür diledi

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Ercan Kızılateş kendini şöyle savundu “Ben giymiş olduğu kıyafet dolayısı ile kendisine ramazan ayında bu şekilde giyinmenin yakışık almadığını söyledim. O da beni tersler şekilde ‘Bakma o zaman. Nefis denen bir şey var’ dedi. Ben de, ‘Sizin bu şekilde giyinmeniz insanları tahrik ediyor’ dedim. Daha sonra ‘geri zekâlı, aptal’ kelimesini duyunca aramızdaki tartışmadan dolayı bana söylendiğini düşünerek o kızgınlıkla kalkıp tokat attım, saçını çekmeye çalıştım. Yaptığımdan pişmanım. Bir anlık bir şeydi. Yapmamam gereken bir davranıştı. Çok özür dilerim” dedi.



‘TAKINTI YAPTIM’

Hâkimin “Görüntülerde ‘tartışmadan 9 dakika sonra müştekiye vurmuşsun?” diye sorması üzerine Ercan Kızılateş, şunları söyledi: “Hakareti ilk duyduğumda sakindim. Ancak düşününce içimde öfke oluştu. Bu sürede takıntı yaptım. İnerken de vurdum.”



Asena Melisa Sağlam ise “Şikâyetçiyim. Bu olaydan sonra toplu taşıma araçlarına binemiyorum. Tek başıma sokağa çıkamıyorum. Ben sanığın özrünü kabul etmiyorum” dedi.



TAHLİYE YOK

Sanığın tutukluluk halinin devamına ve dosyanın yeniden konusunda uzman teknik donanıma sahip bilirkişiye gönderilmesine, sanığın, müştekinin saçlarına nasıl ve ne şekilde dokunduğu, bunun kasıtlı mı yoksa ani gelişen el hareketiyle mi yapıldığı, iddia edilen eylemin ne kadar sürdüğü ve ne şekilde sona erdiği hususlarında ayrıntılı rapor istenmesine karar veren mahkeme hâkimi, duruşmayı erteledi.