Tofaş ve Erdemir’in eski CEO’su bakın şimdi ne yapıyor

Bir çok şirkette yönetim kurulu üyesi olarak profesyonel hayatına devam eden Ali Pandır, sürpriz bir şekilde eğitim sektörüne adım attı. ‘Focus on Kids’ ismiyle yeni bir marka yaratan Pandır, bu markayla anaokulu ve ilköğretim zinciri oluşturmayı hedefliyor. Pandır, kurucusu olduğu projeyle ilgili olarak Linkedin sitesinde takipçilerine şu mesajı verdi:



EN HEYECANLI GÜNLERİM



“Sevgili dostlar ; 30 yılı aşan çalışma hayatımın en heyecanlı günlerini yaşıyorum . Sevgili Begüm Özdoğularlı (Kurum Müdürü) ile eğitim sektöründe yaratıcılık ve özverinin temel taşları üzerine kurulu bir okul projesine girdik. Anaokulu ve ilköğretim okulu olarak faaliyete başlayan ‘Focus on Kids’ Zekeriyaköy şubesine yolu düşenleri beklerim . Açılış programımızın bilgilerini de ayrıca ileteceğim.”



ALİ PANDIR KİMDİR?



Ali Pandır İstanbul 1956 doğumlu. Avusturya Lisesi ve İTÜ Makine Mühendisliği mezunu. Üniversiteye Türkiye 30’uncusu olarak giren Ali Pandır’ın eğitim hayatı da hep başarılı geçmiş. Koç Holding, Otokar, General Motors, Tofaş’tan sonra son olarak Erdemir’e geçen Pandır iş hayatı deneyiminin büyük bir bölümü 17 yılı yurtdışında geçti.