MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Tofaş, Bursa’da Alman Volkswagen için Caddy üretecek mi?

Tofaş, Bursa’da Alman Volkswagen için Caddy üretecek mi?

Emre ÖZPEYNİRCİ/KULİS
27 Ağustos 2017 - 19:13Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 23:31

Volkswagen’in yeni Caddy ve Amarok modellerinin üretimi için Fiat Chrysler (FCA) ile işbirliği yapabileceği iddia edildi. Eğer bu işbirliği gerçekleşirse, yeni Caddy’nin Fiat’ın hafif ticari araçta üretim üssü olan Tofaş tarafından üretilmesi gündeme gelebilir. Bu da son 11 yıldır Türkiye’de yatırım yapıp yapmayacağı sorgulanan VW’nin doğrudan olmasa da dolaylı olarak geleceğini ortaya koyar.

TÜRKİYE’nin en çok satan markaları arasında olmasına rağmen yıllardır bir türlü yatırıma ikna edilmeyen Alman Volkswagen’in doğrudan olmasa da dolaylıTofaş, Bursa’da Alman Volkswagen için Caddy üretecek mi
olarak üretim yapabileceği sinyali geldi. Bilmeyenler için Volkswagen’in Türkiye’de yatırım yapabileceğine ilişkin ilk gelişme 2006 yılında yaşanmıştı.

Dönemin Volkswagen Binek Araçlar Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Michael Kern, İstanbul Autoshow ziyaretinde Türkiye’de VW markalı araç üretiminin görüşme aşamasında olduğunu belirterek, “Rusya ve Hindistan’da üretime başladık. Ülkenizde üretim konusu masamızda ancak henüz karar vermedik” açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamanın ardından dönemin Doğuş Otomotiv CEO’su Aclan Acar da, söz konusu modelin ticari araç olduğunu belirterek, görüşmelerin sürdüğünü onaylamıştı. İşte 11 yıl önce gazete manşetlerine taşınan o olası model ise VW’nin hafif ticari modeli ‘Caddy’ idi. Daha sonra her ortamda buna ilişkin sorular çıkmış ama hiç bir zaman Volkswagen Türkiye’de yatırıma ikna olmamış ve gelmemişti.

YENİ CADDY VE AMAROK
Alman Volkswagen, hem hükümetin tüm çabalarına ve bastırmasına hem de ortağı Doğuş Grubu’nun yatırımda yer almak istemesine rağmen hiçbir zaman Türkiye’yi yatırım planına dahil etmedi. Geçen sürede zaten hem hükümetin hem de basının ilgisi azaldı ve konu gündemden çıktı, ta ki geçtiğimiz hafta Amerikan Wall Street Journal gazetesinde çıkan bir habere kadar. Gazetede yayınlanan ve gözlerden kaçan haberde Fiat Chrysler Grubu ve Volkswagen’in hafif ticari araç üretimi konusunda işbirliği yapabileceği iddiası yayınlandı. Konuyla yakından ilgili bir kaynak, FCA ve Volkswagen’in özellikle hafif ticari araç üretilmesi için görüştükleri belirterek, “Durum hâlâ çok belirsiz ama görüşmeler yapılıyor. İki grubun bu işbirliğinin gerçekten peşinde olup olmadığını görmek zorundayız” açıklamasını yaptı. Gazetedeki haberde bu işbirliğinin VW’nin hafif ticari araç modeli Caddy ve pick-up modeli Amarok’un gelecek versiyonlarını içerebileceği paylaşıldı.

6 MARKAYA ÜRETİYOR
İşte haberdeki Türkiye’yi ilgilendiren bölüm ise 11 yıl önce üretimi gündeme gelen Caddy oldu. Peki Türkiye’yi neden ilgilendiriyor? Sebebi çok açık, bugün Fiat’ın özellikle Caddy boyutundaki hafif ticari araç sınıfında üretim merkezi Türkiye daha doğrusu Bursa. Yani Fiat’ın bu sınıftaki modellerini tüm dünyaya Tofaş üretiyor. Bu yüzden olası bir işbirliği sonrası yeni Caddy’nin adresi Bursa olabilir. Bu da yıllardır Türkiye’de yatırıma çağrılan Volkswagen’ın doğrudan olmasa da dolaylı gelmesi anlamına gelir. Fiat Chrysler Grubu’nun (FCA) dünyadaki üç stratejik üretim merkezinden biri olan Tofaş aynı zamanda grubun Avrupa’daki ikinci büyük Ar-Ge merkezi konumunda. Tofaş, 450 bin adetlik kapasiteye ulaşan Bursa fabrikasında, Fiat Linea ve Egea otomobil modellerinin yanı sıra, Minicargo projesi kapsamında Fiat, Citroen ve Peugeot markalarına, Yeni Doblo projesi kapsamında ise Fiat, Opel, Vauxhall ve RAM markalarına üretim yapıyor.

TİCARİ ARAÇTA ORTAKLIK ŞART
BUGÜN Fiat, Peugeot, Citroen’in dışında Opel/Vauxhall ile ortak ticari araç üretimi yapıyor. Diğer taraftan Avrupa’da Renault, Nissan ve Dacia’dan sonra Mercedes’e de ticari araç üretimi yapmaya başladı. Bu işbirliklerinin hepsi ticari araç üretiminin çok meşakkatli olmasından kaynaklanıyor. Peki ticari araçta ortak üretimle hedeflenen ne? Öncelikli olarak ticari araç yatırımı ve üretimi otomobilden daha zor. Çünkü bugün bir otomobilin 4 farklı kasa tipi varsa, bu hafif ticari bir araçta 1000’in üstüne çıkıyor. Yani yatırım tutarı çok yüksek. Buna karşılık ticari aracın getirisi ise daha fazla. Bu yüzden az yatırımla ortaklık markalara daha kârlı geliyor. Bu sayede otomobildeki rekabete daha fazla para ve enerji ayırabiliyorlar.

Etiketler: Doğuş Otomotiv , Emre ÖZPEYNİRCİ , Fiat Peugeot Citroen
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri