TOBB, Milas’a okul yaptıracak

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Özer’e, "Biz TOBB olarak MİTSO’nun çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Çok güzel, çok başarılı çalışmalar yapıyorsunuz. Sizi kutlarım. Bizim de TOBB olarak sizin bu güzel çalışmalarınızı ödüllendirmek amacıyla bir sürprizimiz olacak. Milas’a bir okul binası yaptıracağız. Okulun ne okulu olacağına siz karar verin. Okul inşaatına 2019’da başlayabiliriz" dedi.

MİTSO Başkanı Özer ise çok duygulandığını belirterek, teşekkür etti. TOBB tarafından Milas’a yaptırılacak olan okul binası için çalışmalara başlayacaklarını da belirten Özer, "Şimdi bize düşen, bir an önce bu okul binasının ne okulu olacağına karar vermek. Okul yapılacak arsa sorununu çözmek. Bu konuda başka Sayın Kaymakamımızın, Belediye Başkanımızın, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Milas Meslek Yüksekokulu’nun da görüşlerini alacağız. Buna göre hangi okul için bina yapılması gerekiyorsa TOBB’a bildireceğiz. Okulun inşaatının 2019’da başlayabileceği söyledi. Biz de bu yıl içinde bu hazırlıkları tamamlamak zorundayız. Tüm MİTSO üyelerine, Milas halkına bu güzel müjdeyi vermekten gurur duyuyorum. Milas’a hayırlı olsun" dedi.