TMSF memur alımı | TMSF 20 memur alım ilanı

Devlet Personel Başkanlığı'nın web sayfası üzerinden yayımlanan ilana göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere personel alımı yapacak. Peki TMSF 20 memur alımını nasıl yapacak? Adaylar ilana nasıl başvuru yapabilecek? Başvuru yapmak için hangi şartları taşıyor olmak gerekli? İşte, ilana başvurmak isteyen vatandaşların araştırdığı soruların yanıtları...

TMSF, bünyesindeki personel eksikliğini kapatmak için, farklı branşlarda toplam 20 personel alacağını duyurmuştu. TMSF'nin yayınladığı ilana göre 9 uncu dereceden;

5 (Beş) adet Fon Denetçi Yardımcısı

10 (On) adet Fon Uzman Yardımcısı

5 (Beş) adet Fon avukatı Kadrosuna atama yapılacak.

Söz konusu ilana göre atamalar, yazılı ve sözlü giriş sınavı usulü ile gerçekleştirilecek. Kurumun açıklamasına göre adaylar, Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı kadrolarından yalnızca birine başvuru yapabilecekler.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TMSF'nin Devlet Personel Başkanlığı'nın web sayfası üzerinden yayınladığı ilana göre, başvurular 30 Mart 2018 tarihinde başlayacak ve 13 Nisan 2018 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlan edilen kadrolar için belirlenen genel başvuru şartları şunlar;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

Askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak ve Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumda bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için belirlenen özel başvuru şartları şunlar;

FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI KADROSU İÇİN:

En az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı okulları bitirmiş olmak

ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP18 puan türünden en az 80 (Seksen) puan almış olmak

ÖSYM tarafından 2016, 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak

Yukarıda belirtilen KPSSP 18 puanı için başvuranların toplam sayısının 75 (Yetmişbeş) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 75 (Yetmişbeş) aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

FON UZMAN YARDIMCILIĞI KADROSU İÇİN:

En az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı okulları bitirmiş olmak

ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP18 puan türünden en az 80 (Seksen) puan almış olmak

ÖSYM tarafından 2016, 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak

Yukarıda belirtilen KPSSP18 puanı için başvuranların toplam sayısının 150 (Yüzelli) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 150 (Yüzelli) aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

FON AVUKATLIĞI KADROSU İÇİN:

Üniversitelerin en az 4 (Dört) yıl süreli hukuk fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak

Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak

ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak

Yukarıda belirtilen KPSSP3 puanı için başvuranların toplam sayısının 25 (Yirmibeş) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 25 (Yirmibeş) aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

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