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TMO ve ESK’ya sıfır gümrükle ithalat izni

ANKARA
29 Temmuz 2017 - 22:38Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 22:38

GIDA fiyatlarındaki artışı engellemek için Et ve Süt Kurumu ile Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) sıfır gümrükle ithalat izni verildi. Önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla da TMO’nun hububat ithalatında izin alma süreci kaldırılmıştı.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, TMO’ya 31 Mayıs 2018 tarihine kadar 750 bin ton buğday ve mahlut, 700 bin ton arpa, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar 700 bin ton mısır ve 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ise 100 bin ton pirinç ithalat kotası verildi. TMO belirtilen miktarlardaki bu ürünleri, gerekli görmesi halinde sıfır gümrükle ithal edebilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan diğer bir kararla da Et ve Süt Kurumu’na (ESK), sıfır gümrük vergisiyle 2018 yılı sonuna kadar 500 bin canlı büyükbaş hayvan, 475 bin baş canlı koyun ve keçi ve 75 bin ton taze veya soğutulmuş büyükbaş hayvan eti ile 2017 yılı sonuna kadar da 20 bin ton çeyrek karkas et kontenjanı tahsis edildi. TMO gibi ESK da söz konusu yetkiyi gerekli görmesi durumunda kullanacak.

Etiketler: gazetehaberleri , esk , tmo , TMO
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