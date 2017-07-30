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TMO üreticiden 6 bin ton fındık aldı

AA
30 Temmuz 2017 - 15:35Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 15:35

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 24 Nisan'dan bu yana fındık piyasasında olan Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), üreticiden şu ana kadar yaklaşık 6 bin ton ürün aldığını söyledi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMO'nun Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Düzce, Sakarya gibi illerde fındık alımı gerçekleştirdiğini anımsattı. Şu ana kadar TMO'nun üreticiden yaklaşık 6 bin ton fındık aldığını belirten Soydan, TMO'ya en çok ilginin Ordu ve Giresun'da olduğunu, bu illeri Terme, Çarşamba ve Ünye ilçelerinin izlediğini ifade etti. 

Soydan, birçok ilde serbest piyasada fındık fiyatı 7-8 lira seviyelerinde seyrederken, TMO'nun 10 lira ve üzerinde alım gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, bu durum karşısında üreticilerin ilk tercihinin TMO olduğunu dile getirdi. 

TMO'nun gelecek sezon da piyasada olmasını beklediklerini vurgulayan Soydan, "Serbest piyasa koşullarının üreticilerimiz adına çok fayda sağlamadığı ortada. Bu noktada TMO modeli, üreticilerimizin hakkını sonuna kadar savunacaktır." dedi. 

 AŞIRI SICAKLAR ÜRETİCİYİ ENDİŞELENDİRİYOR 

Soydan, Karadeniz'de özellikle son 10 gündür sıcak havanın oldukça etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti: 
"Hasat dönemine birkaç hafta kaldı ancak hasat öncesi yaşanan bu aşırı sıcaklar fındık üreticisini endişelendirmektedir. Birçok bahçede fındık yaprakları kurumuş durumda. Sıcak havaların çotanağın içini de olumsuz etkilemesinden endişe ediyoruz. Eğer sıcaklıklar bu şekilde devam ederse fındığın randımanında düşüş yaşanır. Temennimiz böyle birşeyin yaşanmaması." 

Etiketler: TMO , Ziraat , Fındık üretimi
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