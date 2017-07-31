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TMO ile Et ve Süt Kurumu'na sıfır gümrük vergili kotalar tanımlandı

REUTERS
31 Temmuz 2017 - 09:56Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 09:56

Tarım ürünleri ve et ithalatında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Et ve Süt Kurumu'na sıfır gümrük vergili kotalar tanımlandı.

Resmi Gazete'nin 29 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarına göre, TMO tarafından kullanılmak üzere buğday ve mahlut için 750,000 ton, arpa ve mısır için 700,000 ton pirinç için de 100,000 ton sıfır gümrük vergili ithalat kotası tanımlandı. Kotalar 31 Mayıs 2018'e kadar kullanılabilecek.

 Aynı gazetede yer alan diğer Bakanlar Kurulu kararıyla da Et ve Süt Kurumu tarafından kullanılmak üzere canlı büyükbaş hayvan için 500,000 baş, canlı koyun-keçi için 475,000 baş, büyükbaş hayvan eti için 75,000 ton ve çeyrek karkas et için 20,000 ton sıfır gümrük vergili ithalat kotası tanımlandı.

 Çeyrek karkas et için tanımlanan kota bu yıl sonuna kadar, diğer kotalar ise 31 Aralık 2018'e kadar kullanılabilecek.

Etiketler: TMO , Et ve Süt Kurumu , Gümrük
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