TMO 1 milyar liralÄ±k fÄ±ndÄ±k aldÄ±

KemaloÄŸlu, bir otelde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, fÄ±ndÄ±k alÄ±mlarÄ±na baÅŸlamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki ay geÃ§tiÄŸini, geldikleri noktada 56 bin fÄ±ndÄ±k Ã¼reticisinden 100 bin ton fÄ±ndÄ±k satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

KemaloÄŸlu, "YaklaÅŸÄ±k 13 bin fÄ±ndÄ±k Ã¼reticisine de 45 bin ton civarÄ±nda fÄ±ndÄ±k alÄ±mÄ± iÃ§in randevu verdik. SatÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n deÄŸeri yaklaÅŸÄ±k 1 milyar lira. BugÃ¼n itibarÄ±yla Ã¼reticilere 800 milyon lira civarÄ±nda Ã¶deme yapÄ±ldÄ±." diye konuÅŸtu.Â

AlÄ±m noktasÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 44'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan KemaloÄŸlu, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde alÄ±m noktalarÄ±nda talepler azaldÄ±kÃ§a toparlanma olabilir ama ana iÅŸ yerlerimizin, depolarÄ±n olduÄŸu yerlerin hepsinde alÄ±m devam edecek." ifadesini kullandÄ±.Â

Ä°lk gÃ¼nden beri sÃ¶yledikleri ÅŸekilde fÄ±ndÄ±kta arzu edilen noktalara gidildiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini vurgulayan Ä°smail KemaloÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"Ã‡Ã¼nkÃ¼ ihracat da iyi gidiyor, bugÃ¼n itibariyle 110 bin ton kabuklu fÄ±ndÄ±k ihraÃ§ edildiÄŸini sÃ¶yleyebiliriz. FÄ±stÄ±k rekoltesi bu sene dÃ¼ÅŸÃ¼k, ceviz badem gibi alternatif Ã¼rÃ¼nlere baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda fÄ±ndÄ±ÄŸa olan iÃ§ talep de yÃ¼ksek seyrediyor. Biz, elimizdeki fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te Ã§ok sorun olmayacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz. Ä°hracat talebiyle, iÃ§ piyasa talebiyle Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n daha istikrarlÄ± bir piyasaya kavuÅŸacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz."Â

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ÃœÃ‡ GÃœN SONRAYA RANDEVU ALINABÄ°LÄ°YORÂ

KemaloÄŸlu, TMOâ€™ya fÄ±ndÄ±k satmak isteyen Ã¼reticilerin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nler iÃ§in Ã§ok rahat randevu alabileceÄŸine iÅŸaret ederek, "KasÄ±m sonuna kadar randevu var ama aralarda bir sÃ¼rÃ¼ boÅŸluk var. Ãœretici bize haftaya fÄ±ndÄ±k satmak istiyorsa da satabilir, Ã¼Ã§ gÃ¼n, beÅŸ gÃ¼n sonra, kaÃ§ gÃ¼n sonra arzu ediyorsa fÄ±ndÄ±ÄŸÄ± rahat satabilir." dedi.Â

TMO iÅŸ yerlerinden randevu alan Ã¼reticilerin randevularÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸme oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 75'ten 65'e dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildiren KemaloÄŸlu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â

"Bu da ÅŸu demek, artÄ±k Ã¼reticimiz ya piyasada daha iyi ÅŸartlarda deÄŸerlendirebiliyor, belki bir kÄ±smÄ± randevu aldÄ±ÄŸÄ± fÄ±ndÄ±ÄŸÄ± satmÄ±ÅŸ olabilir, bir kÄ±smÄ± fiyatÄ±n artacaÄŸÄ± beklentisi iÃ§erisinde acele etmiyor, fÄ±ndÄ±ÄŸÄ± getirmiyor, dolayÄ±sÄ±yla bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan fÄ±ndÄ±k piyasasÄ±nda arzu ettiÄŸimiz noktalara doÄŸru gidiyor ÅŸeklinde deÄŸerlendirme yapabiliriz."Â

KemaloÄŸlu, bir gazetecinin, Ã¼reticilerden randÄ±man Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ yapÄ±lmasÄ± iÃ§in alÄ±nan fÄ±ndÄ±klarÄ±n tekrar Ã¼reticiye iade edilmediÄŸi iddialarÄ± olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki sorusuna, "Sadece bir kilogramlÄ±k fÄ±ndÄ±k alÄ±nÄ±yor numune iÃ§in onun dÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m fÄ±ndÄ±k, Ã¼reticinin Ã§uvalÄ±na geri konuluyor. TMOâ€™da ilave Ã¼retici kaynaklÄ± en kÃ¼Ã§Ã¼k fÄ±ndÄ±k stoku yok. Sadece mevzuat gereÄŸi analiz yapmak iÃ§in alÄ±nmasÄ± gereken kadar fÄ±ndÄ±k alÄ±nÄ±yor." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Â

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