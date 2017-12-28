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TL'de ABD coşkusu

EKONOMİ SERVİSİ
28.12.2017 - 23:59 | Son Güncelleme:

DOLAR, yılın son işlem gününden önce ABD’nin vize kısıtlamalarını kaldırmasıyla beraber Türk Lirası karşısında düşüşe geçti.

Gün boyu 3.82-3.81 lira seviyelerinde seyreden dolar kapanışa yakın ABD’den yapılan açıklamayla hızla değer kaybetmeye başladı. Dolar önce 3.7724 liraya indi bu iki ayın en düşük seviyesi. Bankalararası piyasada son işlemler 3.7776 liradan yapıldı. Yüzde 1’in üzerinde değer kaybeden dolar tam bir yeni yıl sürprizi yapmış oldu. Borsa İstanbul’da ise kazanımlar yüzde 2’yi aştı. Borsa İstanbul günü 114 bin 480 puandan tamamladı. İki yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 13.34’e indi. Euro da ABD vize kararıyla beraber değer kaybetti ve bankalararası piyasada son işlemler 4.5172 liradan yapıldı.

Etiketler: Türk Lirası , gazetehaberleri
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