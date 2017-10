TKDK'nın 122 milyon avroluk hibesine 306 başvuru

TKDK'dan yapılan açıklamada, Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı kapsamında "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbiri"nden 12 Haziran’da 2. başvuru çağrı ilanına çıkıldığı hatırlatıldı.

İlanın ardından 6 Eylül-13 Ekim’de il koordinatörlüklerinde proje başvuru ve kabul işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, TKDK destekleri kapsamındaki 122 milyon avroluk hibeye Türkiye genelinde toplam yatırım tutarı 1 milyar 202 milyon liralık 306 proje başvurusu yapıldığı kaydedildi.

Projelerin toplam destek tutarının ise 563 milyon liraya karşılık geldiğine işaret edilen açıklamada, 176 yeni ve 130 mevcut işletme için proje sunan yatırımcılar arasında 34 kadın girişimcinin de bulunduğuna dikkat çekildi.

MERSİN BİRİNCİ SIRADA

Proje başvurusunda toplam yatırım tutarı 142 milyon liralık 35 projeyle Mersin'in birinci sırada yer aldığına işaret edilen açıklamada, Mersin’in 35 projesinin toplam destek tutarının ise 65 milyon liraya tekabül ettiği, 27 yeni, 8 mevcut işletme için sunulan projeler içerisinde en çok başvurunun 30 projeyle meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ile pazarlanmasına yönelik gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, Isparta'nın 31, Konya'nın 21, Afyonkarahisar'ın 19 ve Ankara'nın 14 projeyle Mersin’i takip ederek ilk 5 şehir arasına girdiği belirtildi.

EN ÇOK BAŞVURU MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE

Sektörler bazında değerlendirildiğinde ise Türkiye genelinde de en çok başvurunun 164 projeyle meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yapılması planlanan yatırımlar için alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Süt ve süt ürünlerine 86, kırmızı et ve et ürünlerine 36, su ürünlerine 14 ve kanatlı eti ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik ise 6 proje başvurusu yapıldı.

İncelemelerin ardından uygun bulunan başvuru sahipleriyle süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı eti ve et ürünleri, su ürünleriyle meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yüzde 50 hibeyle desteklenecek projelerin sözleşme imzalama süreci başlatılacak. Destekleme kapsamında Türkiye genelinde 42 şehir bulunuyor."

240 MİLYON AVROLUK 3. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI HAZIRLIĞI

Açıklamada, kasım-aralık ayı gibi tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar için 165 milyon avro, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörlerine yönelik yatırımlar (arıcılık, tıbbi ve aromatik bitkiler, yöresel gıda ve el sanatları, kırsal turizm, su ürünleri, makine parkları ve yenilenebilir enerji sektörleri) için ise 75 milyon avro olmak üzere toplam 240 milyon avroluk 3. başvuru çağrı ilanına çıkılmasının planlandığı bildirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı ise başvuru sayısındaki ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Ardahan'dan Manisa'ya kadar başvuru aldıklarını ifade etti. Antalyalı, kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek için ekiplerin yurdun dört bir yanında sahada olduğunu belirtti.