TKDK personel alımı gerçekleştiriyor! 200 memur alımı yapılacak!

TKDK personel alımı başvurusu için duyuru yayımlandı. Ülke çapında birçok noktada gerçekleştirilecek olan TKDK personel alımı başvurusu, Devlet Personel Başkanlığı'nın yayımladığı kılavuz aracılığıyla detaylı bir şekilde ele alınabilecek. İşte, TKDK personel alımı başvurusu hakkında detaylı bilgiler

SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Sınav başvuruları, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından alınacaktır.



- Başvuru koşullarını taşıyan adaylar, 05 Ağustos 2017 ve 09 Ağustos 2017 tarihleri arasında, http://www.tkdk.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekleri başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak yapacaklardır.



- Sınava, belirtilen süreler içerisinde başvurusunu yapmayan adayların, bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.



- Sınava girecek aday listesi, TKDK tarafından Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne (ÖDSGM) teslim edilecek ve bu listedeki adaylar sınava alınacaktır.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

1-) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



2-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,



3-) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,



4-) Erkek adaylar için; askerlik durumu itibariyle,



a. Askerlikle ilgisi bulunmamak,



b. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfta geçirmiş olmak,



5-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,



6-) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir.