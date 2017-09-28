Tiyatronun ustalarına onur ödülü

Mert Fırat’ın sunuculuğu üstendiği gecede 21. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülleri de takdim edildi. Festivalin basın toplantısı ve ödül töreninde İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca, Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürü Seval Kızılcan ve İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz birer konuşma yaptı. Festivalin onur ödüllerine bu yıl tiyatro dünyasının üç önemli ismi layık görüldü.



Festivalin ilk onur ödülü, yönetmen, senarist, dekoratör ve akademisyen Duygu Sağıroğlu’na, bir diğer onur ödülü ise yarım asırdır gazeteci, yazar, insan hakları savunucusu, feminist ve gönülden bir tiyatrosever olarak Türkiye’nin kültür-sanat yaşamına damga vurmuş Zeynep Oral’a takdim edildi. Ödülleri İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı takdim etti. Festivalin son onur ödülü, kural tanımayan koreografileriyle dünya çapında ses getiren, günümüzün en önemli koreograflarından Angelin Preljocaj’a veriliyor. Angelin Preljocaj’a ödülü, 18 Kasım Cumartesi akşamı Zorlu PSM Ana Tiyatro’da sahnelenecek son eseri Fresk’in gösteriminin ardından sunulacak. 13-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, yurtdışından 6, Türkiye’den 13 oyun ve yan etkinlikler, 18 farklı mekânda tiyatroseverlerle buluşacak.