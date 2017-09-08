Tiyatro Vira "Lady Macbeth ve Diğerleri" ile 22 Eylül'de prömiyer yapıyor

Tiyatro Vira 3 yıl aradan sonra Neslihan Çakıner'in yazdığı ve yönettiği "Lady Macbeth ve Diğerleri" ile tekrar limandan ayrılıyor.

Oyunu "sadece dans, akrobasi video art ve müziklerle yaratılmış disiplinler arası bir deney" olarak tanımlayan ekip bilim, metafizik, mitoloji ve psikoloji birleştirerek izlek halinde seyirciyi limbik sisteminde ufak bir gezintiye çıkaracağını belirtiyor.

Oyun 22 Eylül'de Tiyatro Karakutu'da prömiyer yapıyor. Sonraki gösterim ise 29 Eylül'de.

Tiyatro Vira'nın sokak hayvanları ile ilgili daveti ise şöyle:

"Ayrıca Tiyatro Vira Eylül ayında açık bilet uygulamasıyla Antalya Kumluca'daki sokak hayvanları için çalışan Dostluk Gemisi(DOGEM) Derneği'ne bağış yapacak. Siz de açık bilet alarak DOGEM'e katkıda bulunabilirsiniz.

Ya da direk DOGEM' e bağış yapabilirsiniz.

DOGEM VERGİ NO: 3100601123 Yapı Kredi Antalya Kumluca Şubesi IBAN No: Tr43 0006 7010 0000 0092 1846 32"