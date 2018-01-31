Tiyatro oyununa ‘müdür’ sansürü

Adana Devlet Tiyatrosu’nun Batman’a turneye giden ‘İndia Bankası’ adlı oyunun ‘iki sahnesinin müstehcen bulunması’ nedeniyle gösterimden kaldırıldığı ortaya çıktı. Geçen şubat ayında Adana’da galası yapılan İndia Bankası, “Kapitalizmin, bireylerin hayatlarını ve ahlaki değerlerini ele geçirmesini ve yoksullaşmasını” konu ediniyor. İki perdelik absürd komedi tarzındaki eser, 23-24 Ocak’ta Batman’a, 26-27 Ocak tarihlerinde ise Mardin’e turneye gitti. Eserin Batman’daki turne sırasında Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinin müdahalesiyle gösteriminin yapılmadığı ortaya çıktı. Gösterimin iptal nedenini araştıran Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS), bir rapor hazırlayarak yaşananları aktardı. DETİS’in hazırladığı raporda şunlar yer aldı:

“Oyun Batman’da ilk temsilini yaptıktan sonra, ikinci gün ‘hiç seyirci gelmediği’ gerekçesiyle iptal edildi. Ancak öğrendiğimize göre gerçek neden bu değildir. Oyunun ilk günkü temsilini izleyenler arasında bulunan İl Kültür Müdürlüğü yetkilileri, iki sahneden rahatsız olmuş ve ertesi günkü temsilde bu iki sahnenin çıkartılarak oynanmasını istemişlerdir. Oyunda görevli arkadaşlarımız, oyunda değişiklik yapmaya yetkileri olmadığını, bunu yapabilecek kişilerin yönetmen, bölge müdürü ya da Genel Müdür olduğunu söyleyerek, isteğe karşı çıkmışlardır. Bunun üzerine ikinci gün oynanacak temsilin biletlerini dağıtmak için elinde bulunduran İl Kültür Müdürlüğü, biletleri olduğu gibi iade ederek, oyuna seyirci gelmesini engellemiştir. Salona oyun izlemeye giden birkaç seyirci de Kültür Müdürlüğü görevlisinin ‘Oyun iptal edildi’ şeklindeki uyarılarıyla geri çevrilmiş ve oyun oynanmamıştır.”