Bekir Aksoy'un yazdığı, Turgay Kantürk'ün yönettiği komedide usta oyuncular Çiçek Dilligil, Bekir Aksoy ve Kemal Başar bir araya geldi. Onlara genç yetenek Defne Bölükbaşıoğlu eşlik ediyor. Eser 16 ve 17 Kasımda Tiyatro Keyfi'nin ana salonu Borusan Oto Dolmabahçe Sahne'de seyircisiyle buluşuyor.

Taşlardan bile özür dileyen, boyunun kısalığından, kilolarından ve saçının azlığından şikayetçi, çok zengin bir adam... Evlenmeyi kafasına koymuş, kurnazlığıyla aman dedirten fettan bir kadın... Uzun boyu, karizması, fit ve sağlıklı görünümüyle popüler olmaya mahkum bir doktor... Zekasına olmasa da güzelliğine oldukça güvenen genç bir kadın... Herkesin hem av, hem avcı olduğu bu ilişkiler yumağında hedefi kim vuracak! Yalanların, evlilik tekliflerinin havada uçuştuğu bu komedi, Tiyatro Keyfi'nin pek çok eseri gibi dünyada ilk kez sergileniyor.