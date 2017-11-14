Tiyatro Frankfurt ilk kez Türkiye’de

TİYATRO Frankfurt, Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu “Bugüne kadar hep Türkiye’deki tiyatro topluluklarını ağırlayıp, Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızla buluşturduk. Bu yıl biz de iade-i ziyaret yapmaya karar verdik. Bu vesileyle biz de Almanya’da yaşayan ve tiyatro yapan insanların yaptıkları çalışmaları Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımıza göstermeyi amaç edindik. Buna bir tür aynı kültürün farklı coğrafyalardaki kültür alış verişi diyebiliriz” dedi.

‘REAKSİYONLAR BİZİ MUTLU ETTİ’

Oyunun yazarı ve yönetmeni Zeynep Yıldız ise “Üstü Kalsın oyununda anlatmaya çalıştığımız dert sadece bu toprakların derdi değil. Aynı zamanda bu topraklardan kopmak zorunda kalmış –hatta koparılmış- insanların da derdi. O yüzden Almanya’da oynadığımız oyunlardan sonra aldığımız reaksiyonlar bizi çok mutlu etti; doğru bir yerden bakmaya çalıştığımızın adeta sağlaması oldu” diye konuştu.





DARBE İLE GİDİŞ, DARBE İLE DÖNÜŞ

Oyun bir yandan genç bir çiftin ilişkilerinde yaşadıkları darbeyi anlatırken, diğer yandan 34 sene önce 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle memleketinden ayrılan bir adamın dönüşünde yine 15 Temmuz darbe girişimiyle karşılaşmasının sancılarını gözler önüne seriyor.