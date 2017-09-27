Tiyatro Akademisi kayıtları başladı

Başakşehir Belediyesi tarafından Bilgievleri Tiyatro Kulüpleri’nden mezun olan öğrencilerin eğitimlerini aralıksız sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirilen Tiyatro Akademisi’ne 3. yılında da yoğun ilgi var. Katılımcılarına dolu dolu ve kapsamlı bir program sunan akademiye, ilçede ikamet eden tüm lise öğrencileri başvuru yapabiliyor.

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Tiyatro Akademisi ile gençlere kendini ifade edebilme yeteneklerini geliştirme imkanı sunduklarını belirterek, “Toplumda yönlendirilen değil topluma yön veren bireyler yetiştirmeye gayret ediyoruz” dedi.

Akademide sene boyunca, konservatuar düzeyinde; oyunculuk, doğaçlama, metin çözümleme, dramaturji, pandomim-beden hareket, konuşma teknikleri, diksiyon ve tiyatro tarihi dersleri veriliyor. Akademide eğitimler, her hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri 18.00-21.00 saatleri arasında Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi ve Bilgievlerinde 11 eğitmen tarafından veriliyor.