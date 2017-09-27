Ara
MENÜ
Kampüs Haberleri

KAMPÜS

    Hürriyet >Kampüs>Tiyatro Akademisi kayıtları başladı

    Tiyatro Akademisi kayıtları başladı

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 13:21 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 13:21

    Başakşehir Tiyatro Akademisi’nde 3. dönem müracaatları başladı. Akademiden 2016-2017 eğitim döneminde 160 öğrenci derslerini başarıyla tamamlayarak, MEB onaylı 164 saatlik “Uygulamalı Tiyatro’’ sertifikası almaya hak kazandı.

    Başakşehir Belediyesi tarafından Bilgievleri Tiyatro Kulüpleri’nden mezun olan öğrencilerin eğitimlerini aralıksız sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirilen Tiyatro Akademisi’ne 3. yılında da yoğun ilgi var. Katılımcılarına dolu dolu ve kapsamlı bir program sunan akademiye, ilçede ikamet eden tüm lise öğrencileri başvuru yapabiliyor.

     

    Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Tiyatro Akademisi ile gençlere kendini ifade edebilme yeteneklerini geliştirme imkanı sunduklarını belirterek, “Toplumda yönlendirilen değil topluma yön veren bireyler yetiştirmeye gayret ediyoruz” dedi.

     

    Akademide sene boyunca, konservatuar düzeyinde; oyunculuk, doğaçlama, metin çözümleme, dramaturji, pandomim-beden hareket, konuşma teknikleri, diksiyon ve tiyatro tarihi dersleri veriliyor. Akademide eğitimler, her hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri 18.00-21.00 saatleri arasında Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi ve Bilgievlerinde 11 eğitmen tarafından veriliyor.

    Etiketler: Tiyatro , Akademi , DERS
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri