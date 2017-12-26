Tiyatro 28’e destek için ‘Sözünü esirgemedi’

MÜFİT Can Saçıntı, güldürürken düşündürmek istediğini söyledi. Gösterisinde Aşık Figani’den Pir Sultan’a, Neyzen Tevfik’ten Can Yücel’e yer veren Saçıntı, görüşünden bağımsız olarak sözünü esirgemediği için öldürülen insanlara büyük saygı duyduğunu belirtti.

Türkiye’nin yurtdışında temsilciliklerinin konsolosluklar olduğunu kaydeden Saçıntı, “Tiyatrolar da Türkçe temsilciliğidir. Tiyatro 28, Berlin’in Türkçe konsolosu. Bir saldırıya uğradı. Onlara herkesin sahip çıkması lazım. Biz kim sahip çıktı, kim çıkmadı diye bakmadan, kimseyi eleştirmeden elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Dil bir ülkenin bağımsızlık sembollerinden biridir. Türkçe de benim ses bayrağım. Bu arkadaşlarım yurtdışında tiyatro yaparken Türkiye’nin ses bayrağını dalgalandırıyorlar. Buna kurumlarımızın sahip çıkması lazım. Bize düşeni, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.





MESLEKTAŞLARINDAN AKIN AKIN DESTEK

Tiyatro 28’in sahibi Ufuk Güldü de yaşadıkları olay hakkında bilgi verdi. Hırsızların Tiyatro 28’e yaklaşık 43 bin euroluk zarar verdiklerini belirten Güldü, şu açıklamayı yaptı:

“2008’den beri Berlin’de tiyatro yapıyoruz. Ayrıca bir tiyatro okulumuz var. Berlin ve Almanya’nın muhtelif kentlerinde eğitim veriyorum. Drama eğitmeni yetiştiriyorum. Radyo ve televizyonlara sunucu yetiştiriyorum. Tiyatromuzdaki zararın büyük bölümünü sigorta karşılamadı. Müfit Can Saçıntı, Barış Atay, Kamil Kellecioğlu gibi değerli tiyatrocular bize destek verdi. Belçika, Bakırköy, Kıbrıs tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Tiyatrosu bizim için oyunlar sergiledi. Beklemediğimiz bir dayanışma seli oluştu. Ocak’ta yeni gösteriler olacak. İzmir’den çocuk tiyatro grubu bizim için oynadı. Bu bizim için onur verici. Tiyatro 28 yine kurulacak. İyi ki tiyatro yapıyoruz. İyi ki tiyatro var.”

Tiyatro Frankfurt Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu da Almanya’da Türkçe tiyatroyu yaşatmak için çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.



Kamil Kellecioğlu, Müfit Can Saçıntı, Ufuk Güldü (soldan sağa).