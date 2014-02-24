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Tivibu Samsung Smart Tv'de!

24.02.2014 - 09:13 | Son Güncelleme:

Tivibu Smart TV ile istediğiniz an istediğiniz programı izleyin.

Yılda hediye 1000 filmin tadını evinizin konforunda çıkarın. Hem de tüm bu benzersiz ayrıcalıkları Samsung Smart TV’nizle yaşayın.

Üstelik Tivibu Smart TV 3 ay hediye!
Tivibu Smart Tv uygulamasına Samsung Smart Hub üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca yenilenen arayüzüyle dilediğiniz içeriği kolayca izleyebilirsiniz. Samsung Smart TV HUB’tan TİVİBU’ya erişebilir, tek şifrenizle hemen giriş yapabilirsiniz.

Hemen Tivibu Smart TV üyesi olun, benzersiz ayrıcalıkları kaçırmayın!

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