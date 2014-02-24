Tivibu Samsung Smart Tv'de!

Yılda hediye 1000 filmin tadını evinizin konforunda çıkarın. Hem de tüm bu benzersiz ayrıcalıkları Samsung Smart TV’nizle yaşayın.



Üstelik Tivibu Smart TV 3 ay hediye!

Tivibu Smart Tv uygulamasına Samsung Smart Hub üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca yenilenen arayüzüyle dilediğiniz içeriği kolayca izleyebilirsiniz. Samsung Smart TV HUB’tan TİVİBU’ya erişebilir, tek şifrenizle hemen giriş yapabilirsiniz.



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