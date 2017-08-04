Titredi ve ‘kendine geldi’

90'lardan günümüze, bozulmadan/çizilmeden gelebilen nadir isimlerdendir Yonca Evcimik. Hem içerde, hem dışarda yapılanları dikkatlice takip etmesi hem de doğru zamanda doğru adımları atabilmesi sebebiyle, 90’lardaki havasını bugünlere taşıyabildi. Popülerlik seviyesi aynı değil elbette ama popa gönül vermişliği, bu tür müziğin zor aşılır sınırları içinde kalarak yenileme çabaları takdir edilecek cinsten.

Evcimik son olarak, ikinci albümüne ismini veren Şehrazat şarkısı ‘Kendine Gel’i, yanına İrem Derici ve Gökçe’yi katarak yeniledi. ‘Abone’ gibi memleketi birbirine katan bir şarkıdan sonra ne yapacağı merakla beklendiği yıllarda Evcimik, Şehrazat’ın bu şarkısıyla daha da havalanmış ve “Tek şarkılık bir isimdir, arkasını getiremez” diyenlere, cevabını vermişti.

Şehrazat’ın şarkısı hem söz hem de müzik olarak gayet iyiydi. Tıpkı ‘Abone’ gibi, 7’den 70’enin dillerine düşecek gibi görünüyordu. Yanıltmadı, öyle oldu. Hem Evcimik’e rahat nefes aldırdı hem de pop müziğimize bir hit daha kazandırdı. Şarkı ardından gelenleri de etkiledi. Sözlerindeki ‘azar’ ve ‘tehdit’ havası, sonraları çok fazla taklit edildi. Hatta hatta, Serdar Ortaç’ın, şarkılarında sözünü ettiği bütün ilişkilerin trafiğini, bu şarkının etkisinde kalarak çizdiği dahi söylenebilir; biraz daha bağıra/çağıra, bazen işi poşete/moşete sığdırarak ama aynı formül ve yolu takip ederek.

ESKİ ŞARKILARA KUŞ KONDURMAK

Şarkının yeni halinde yalnız değil Evcimik; İrem Derici ile Gökçe’yi almış yanına, bir kızlar takımı kurmuş. Şarkının klibi, “Kadınlara değer vermeyen kendini bilmez erkeklere haddini bildirmek!!!” gibi üç ünlemli bir not ya da sloganla açıldığına göre, bir ‘kızlar takımı’ bu... Bu takım, klip boyu (biraz şakacıktan ama Nil Karaibrahimgil’in yaptıkları gibi sentetikçe değil) hem şarkılarını söylüyor hem de iddia ettiklerini yaparak erkekleri, cinsiyetçi tavırlarından vazgeçirmeye çalışıyor. Bu tür şarkıların çocuk ve ergenler üzerindeki etkisi düşünülürse eğer, Evcimik ve arkadaşlarının, çok iyi bir şey yaptıkları da söylenebilir.

Klip çekici ve gayet tıkır tıkır ilerliyor. Ne şarkıyı gölgeliyor ne de arkaya atıp gizliyor. Şarkı tüm heybetiyle başrolde. Yonca Evcimik bu; her şeyi düşünerek, kılı 40 yararak yapıyor ve yaptığı bir işe kusur bulmak, kolay kolay mümkün olmuyor.

ALLAH BİLİR

Genç seslerden Buse, bir Nazan Öncel şarkısıyla deniyor şansını: ‘Uzatmayalım’, çoğu Öncel şarkısı gibi gayet iyi, melodisi sağlam, sözleri (işe durduk yerde Allah’ı karıştırmak hariç) derli/toplu. Öncel’in başkaları tarafından söylenmiş kimi şarkılarına bizzat kendisi el atmış ve bu şarkılar (Özcan Deniz’in ‘Canım’ı gibi), olabileceklerinden çok daha esaslı bir hale gelmişti. Bu son şarkıda eksikliği ilk hissedilen de bu; düzenlemeye Öncel karışsa netice başka türlü olurdu. Sonuç şu: Melodisi sağlam ve keyifli şarkı sığ bir ritmin üzerine oturtulmuş; melodi şarkıdan uzaklaşmış ve kurumuş. Eksik kalanı da klip tamamlıyor; kıyafetlerin/şapkaların/renklerin görkemi arasında ara ki şarkıyı bulasın.