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    Titan'da hücre zarı oluşturabilecek kimyasal bulundu 

    ANKARA (AA)
    31 Temmuz 2017 - 20:36Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 20:36

    Bilim adamları, Satürn'ün uydusu Titan'da canlı yaşamının ortaya çıkabilmesi için gerekli olan, hücre zarına benzer koruyucu yapı oluşturabilecek bir kimyasalın varlığını keşfetti.

    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) ABD'nin Maryland eyaletindeki Goddard Uzay Uçuş Merkezinin astrobiyoloji bölümünden bilim adamları, Titan'ın atmosferinde "akrilonitril" denilen, yaşamın yapı taşı olan hücre mimarisinin oluşumunu sağlayabilecek bir kimyasalın bulunduğunu bildirdi. 

    Şili'deki Atamaca Büyük Milimetre/Milimetrealtı Teleskop Dizisi'nin (ALMA) Titan'dan topladığı verileri inceleyen bilim adamları, uydu-gezegende "vinil siyanür" olarak da adlandırılan elemente ait belirgin bir kimyasal parmak izinin varlığını tespit etti. 

    Titan'da milyarda 2,8 birim yoğunluğunda bulunan söz konusu kimyasalın daha çok stratosfer tabakasında yoğunlaştığı ve uzaydan bakıldığında uydu-gezegene kahverengi-turuncumsu rengini veren element olduğu belirtildi. 

    Plastik üretiminde kullanılan kimyasalın canlı hücresini dış dünyadan yalıtarak hücre içinde kimyasal reaksiyonların meydana gelmesini sağlayan hücre zarındaki çift tabakalı yağlanmaya benzer yapılar oluşturabildiği kaydedildi. 

    Bilim adamları, bunun ortalama sıcaklığın eksi 179 santigrat derece olduğu, sıvı metan gazıyla kaplı göllerin bulunduğu Titan'ın zorlu atmosfer koşullarında canlı yaşamının ortaya çıkmasını sağlayabilecek korumayı gerçekleştirebileceğini ileri sürdü. 

    NASA'nın Satürn keşif aracı Cassini'nin daha önce Titan'ın atmosferinde kompleks organik bileşkeler üretmeye yarayan "aracı molekül" keşfettiği bildirilmişti. Uydu-gezegenin yukarı atmosfer bölgesinde bulunan negatif yüklü karbon zincir iyonlarının daha karmaşık moleküllerin ve organellerin oluşumunu sağlayan bir yapı taşı olduğuna dikkat çekilmişti. 

    Araştırmanın sonuçları "Science Advances" dergisinde yayımlandı. 

    Etiketler: Titan , Satürn , NASA
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