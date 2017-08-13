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    Giydiği 'HERO’ yazılı tişörtün anlamını öğrenen adam çılgına döndü

    DHA-İHA
    13 Ağustos 2017 - 21:53Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 22:49

    ADIYAMAN’da, üzerinde İngilizce Hero yazılı tişört giyen 38 yaşındaki M.M.T., polis tarafından gözaltına alındı. M.M.T. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

    Adıyaman’da giydiği ‘HERO’ yazılı tişörtten dolayı polis ekiplerince durdurulan şahıs, polisten tişörtün anlamını öğrenince çılgına dönerek tişörtü ateşe vermek istedi.

    YAKMAK İSTEDİ

    Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte gezmeye çıkan M.T.’nin giydiği ‘HERO’ yazılı tişörtü fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kısa sürede Eskisaray Mahallesi PTT Müdürlüğü yakınlarında polis ekiplerince durdurulan M.M.T., tişörte yazılan yazının ne anlama geldiğini bilmediğini kasıtlı olarak giymediğini belirtmesi üzerine polislerden tişörtün ne anlama geldiğini öğrenen M.M.T., giydiği tişörtü çıkararak yakmak istedi.

    Giydiği HERO’ yazılı tişörtün anlamını öğrenen adam çılgına döndü

    TERS ÇEVİREREK GİYDİRDİ

    Sokak ortasında soyunan M.T.’nin elinde bulunan çakmağı ve tişörtü alan polis ekipleri tişörtü ters çevirerek M.M.T.’ye tekrardan giydirdi. M.T., yapılan incelemelerin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, M.T. ve ailesi polis ekipleri tarafından ekip aracına bindirilerek eve götürüldü.
    Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Etiketler: hero , gözaltı , adıyaman
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