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    Tişörtü nedeniyle gözaltına alınınca...

    Alparslan ÇINAR (DHA)
    08.09.2017 - 11:48 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 12:32

    Antalya'da üniversite öğrencisi 24 yaşındaki B.Ö., 'Hero' yazılı tişört giydiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis merkezinde üzerindeki tişörtü çıkarılan B.Ö., 3 saat boyunca yarı çıplak ifade verdi.

    Kaleiçi Yat Limanı'nda dün saat saat 20.00 sıralarında bir kişinin 'Hero' yazılı tişört giydiğinin ihbar edilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Üzerinde 'Hero' yazılı tişört bulunan genç  gözaltına alınarak sorgu için Yenikapı Polis Merkezi'ne götürüldü.

    Polis merkezinde üzerindeki tişört çıkarılan ve adının B.Ö. olduğu anlaşılan gence gözaltına alınma gerekçesinin giydiği tişörtteki 'Hero' yazısı olduğu anlatıldı. Neden bu tişörtü giydiği sorulan B.Ö., Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bir bağı olmadığını, İzmir'de oturduğunu ve Akdeniz Üniversitesi'nde turizm bölümünde öğrenci olduğunu söyledi. Yaklaşık 3 saat polis merkezinde ifade veren B.Ö., daha sonra sağlık kontrolü için Ticaret Borsası Semt Polikliniği'ne götürüldü. B.Ö. üst kısmı çıplak halde polis aracına bindirildi.

    B.Ö.'yü sağlık kontrolü için semt polikliniğine götüren polis ekipleri, poliklinik girişinde “Rahatsız oluyor" gerekçesi ile görüntü alınmasına izin vermedi.

    Sağlık kontrolünün ardından tekrar Yenikapı Polis Merkezi'ne götürülen B.Ö., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: tişört , Hero , FETÖ , Gözaltı
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