Tişörtlerde her türlü yazı yasaklansın

1) Aleyna Tilki, kendisine ergen diyenlere ne yanıt verdi?

a-Kendi diyen kendi olur

b-Biyolojik yaşım gereği ergenim

c-Yetişkin olsanız bari

d-Lafa bakarım laf mı diye

e-Asıl siz yaşlısınız

2) Bursa’da üzerinde ‘Hero’ yazılı tişört olduğu sanılan kişi polisi alarma geçirdi. Ama tişörtte başka bir şey yazıyormuş. Ne o?

a-Hello

b-Eros

c-Heart

d-Herru

e-Hey yo

3)Angela Merkel’in Almanya seçimleri için bastırdığı Türkçe afiş ne diye başlıyor?

a-Gel gel Merkel’e gel

b-Merkez’de buluşalım, Merkel’de buluşalım

c-İçinde mutlu yaşayacağımız bir Almanya için

d-Sen, ben yok, Almanya var

e-Sen bilirsin Almanya

4)TEOG kalktı. Yeni sistemi bir ay içinde Bakanlar Kurulu’na sunacaklarını açıklayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz konuyla ilgili başka ne dedi?

a-Sık değişen dinamik ve özgün bir eğitim sistemleri kombinasyonu ülkemize daha uygun

b-Milletimiz gönlünü ferah tutsun

c-Değişmeyen tek şey değişimdir

d- Futbolda olduğu gibi eğitimde de bir sistemin işleyip işlemediğini kesin olarak görmek için önce bir uygulamaya koymak gerekir

e-Eğitim de şart, değişim de şart

5) ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin sahibi Kim Jong-un’a düzenli olarak sallıyordu. Bu hafta cevap geldi. Kim Jong-un, Trump’tan ne diye bahsetti?

a-Sarı yılan

b-Ayarsız

c-Tipsiz

d-Bunak

e-Kart

6) Hangisi Miss Turkey güzellik yarışması sonrası umduğunu bulamayan bir yarışmacının attığı iddia edilen tweet’tir?

a- Bariz şike var hocam hiç lamı cimi yok

b-Güzel olsa bari

c- İlk 10’a giremedim Allah belanızı versin!

d-Güzellik konusunu oturup bir enine boyuna düşüneceğim

e-Boş yere gazlamışsınız beni

Cevaplar: 1-B, 2-C, 3-C, 4-B, 5-D, 6-C