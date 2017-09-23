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Hürriyet Pazar Haberleri

HÜRRİYET PAZAR

    Hürriyet >Kelebek >Hürriyet Pazar>Tişörtlerde her türlü yazı yasaklansın

    Tişörtlerde her türlü yazı yasaklansın

    ◊ Mehmet İREN
    23.09.2017 - 10:22 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 10:22

    Üstte başta yazı vatandaşın başına iş açıyor. Komple yasaklanması bireylerin rahatı için anlamlı olacaktır. Batı’ya çıkışları da yasaklayabiliriz. Oralarda da sıkıntı var. Gelin bu sıkıntılara beraber bakalım.

    1) Aleyna Tilki, kendisine ergen diyenlere ne yanıt verdi?

    a-Kendi diyen kendi olur

    b-Biyolojik yaşım gereği ergenim

    c-Yetişkin olsanız bari

    d-Lafa bakarım laf mı diye

    e-Asıl siz yaşlısınız

    Tişörtlerde her türlü yazı yasaklansın

    2) Bursa’da üzerinde ‘Hero’ yazılı tişört olduğu sanılan kişi polisi alarma geçirdi. Ama tişörtte başka bir şey yazıyormuş. Ne o?

    a-Hello

    b-Eros

    c-Heart

    d-Herru

    e-Hey yo

    Tişörtlerde her türlü yazı yasaklansın

    3)Angela Merkel’in Almanya seçimleri için bastırdığı Türkçe afiş ne diye başlıyor?

    a-Gel gel Merkel’e gel

    b-Merkez’de buluşalım, Merkel’de buluşalım

    c-İçinde mutlu yaşayacağımız bir Almanya için

    d-Sen, ben yok, Almanya var

    e-Sen bilirsin Almanya

    Tişörtlerde her türlü yazı yasaklansın

    4)TEOG kalktı. Yeni sistemi bir ay içinde Bakanlar Kurulu’na sunacaklarını açıklayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz konuyla ilgili başka ne dedi?

    a-Sık değişen dinamik ve özgün bir eğitim sistemleri kombinasyonu ülkemize daha uygun

    b-Milletimiz gönlünü ferah tutsun

    c-Değişmeyen tek şey değişimdir

    d- Futbolda olduğu gibi eğitimde de bir sistemin işleyip işlemediğini kesin olarak görmek için önce bir uygulamaya  koymak gerekir

    e-Eğitim de şart, değişim de şart

    Tişörtlerde her türlü yazı yasaklansın

    5) ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin sahibi Kim Jong-un’a düzenli olarak sallıyordu. Bu hafta cevap geldi. Kim Jong-un, Trump’tan ne diye bahsetti?

    a-Sarı yılan

    b-Ayarsız

    c-Tipsiz

    d-Bunak

    e-Kart

    Tişörtlerde her türlü yazı yasaklansın

    6) Hangisi Miss Turkey güzellik yarışması sonrası umduğunu  bulamayan bir yarışmacının  attığı iddia edilen tweet’tir?

    a- Bariz şike var hocam hiç lamı cimi yok

    b-Güzel olsa bari

    c- İlk 10’a giremedim Allah belanızı versin!

    d-Güzellik konusunu oturup bir enine boyuna düşüneceğim

    e-Boş yere gazlamışsınız beni

     

    Cevaplar: 1-B, 2-C, 3-C, 4-B, 5-D, 6-C

     

    Etiketler: Aleyna Tilki , gündem , Hayat
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