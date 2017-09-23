Tişörtlerde her türlü yazı yasaklansın

1) Aleyna Tilki, kendisine ergen diyenlere ne yanıt verdi?
a-Kendi diyen kendi olur
b-Biyolojik yaşım gereği ergenim
c-Yetişkin olsanız bari
d-Lafa bakarım laf mı diye
e-Asıl siz yaşlısınız
2) Bursa’da üzerinde ‘Hero’ yazılı tişört olduğu sanılan kişi polisi alarma geçirdi. Ama tişörtte başka bir şey yazıyormuş. Ne o?
a-Hello
b-Eros
c-Heart
d-Herru
e-Hey yo
3)Angela Merkel’in Almanya seçimleri için bastırdığı Türkçe afiş ne diye başlıyor?
a-Gel gel Merkel’e gel
b-Merkez’de buluşalım, Merkel’de buluşalım
c-İçinde mutlu yaşayacağımız bir Almanya için
d-Sen, ben yok, Almanya var
e-Sen bilirsin Almanya
4)TEOG kalktı. Yeni sistemi bir ay içinde Bakanlar Kurulu’na sunacaklarını açıklayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz konuyla ilgili başka ne dedi?
a-Sık değişen dinamik ve özgün bir eğitim sistemleri kombinasyonu ülkemize daha uygun
b-Milletimiz gönlünü ferah tutsun
c-Değişmeyen tek şey değişimdir
d- Futbolda olduğu gibi eğitimde de bir sistemin işleyip işlemediğini kesin olarak görmek için önce bir uygulamaya koymak gerekir
e-Eğitim de şart, değişim de şart
5) ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin sahibi Kim Jong-un’a düzenli olarak sallıyordu. Bu hafta cevap geldi. Kim Jong-un, Trump’tan ne diye bahsetti?
a-Sarı yılan
b-Ayarsız
c-Tipsiz
d-Bunak
e-Kart
6) Hangisi Miss Turkey güzellik yarışması sonrası umduğunu bulamayan bir yarışmacının attığı iddia edilen tweet’tir?
a- Bariz şike var hocam hiç lamı cimi yok
b-Güzel olsa bari
c- İlk 10’a giremedim Allah belanızı versin!
d-Güzellik konusunu oturup bir enine boyuna düşüneceğim
e-Boş yere gazlamışsınız beni
Cevaplar: 1-B, 2-C, 3-C, 4-B, 5-D, 6-C