Tiroit ilacındaki ‘yan etki’ye suç duyurusu

FRANSA Tiroit Hastaları Derneği, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda üretici firmanın “başkalarının hayatlarını tehlikeye attığı” ve “hile yaptığı” suçlamalarına yer verildi.

Diğer taraftan üretici firma Merck Serono, Mart 2017’de yeni formülünü çıkardıkları ilacın eski formülüne dönüldüğünü açıkladı.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn yaptığı açıklamada, Levothyrox kullanan 3 milyon kişi üzerinde yapılan araştırmalarda, ilacın kramp, baş ağrısı, saç kaybı, uyku hali gibi bazı yan etkilerinin tespit edildiğini bildirmişti.

Fransa’da 9 bin kişinin ilacın yan etkilerine maruz kaldığını belirlediklerini dile getiren Buzyn, araştırmanın sonuçlarının gelecek ay yayımlanacağını kaydetmişti.

Fransa, yeni formülün piyasaya sürüldüğü ilk ülke olmuştu.