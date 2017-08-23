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    Tırnaktaki bu leke kanserin belirtisi olabilir

    Hürriyet Haber
    23 Ağustos 2017 - 20:56Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 20:56

    Bir güzellik uzmanı, müşterisinin tırnağının fotoğrafını paylaşarak kanseri nasıl anladığını anlattı ve herkesi uyardı.

    Kanserin yaygın görülen belirtilerini artık hepimiz ezbere biliyoruz ancak kanser bazen çok farklı şekillerde kendisini gösteriyor. Bir güzellik uzmanı sosyal medyada bir müşterisinin tırnağının fotoğrafını paylaşarak küçük bir lekenin ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi.

    Birkaç hafta önce manikür yaptırmak için güzellik merkezine giden kadının baş parmağının tırnağında siyah düz bir çizgi vardı. Maniküre başlamadan önce çizgiyi kapatacak renkte bir oje sürmelerini söyledi. Bu saniyeden sonra tırnağındeki çizgiyle ilgili çeşitli yorumlar gelmeye başladı.

    Bazıları kalsiyum eksikliği olduğunu söylerken bazıları ırsi olduğunu söyledi. Bir kişi ise kan pıhtısı olduğunu söyledi. Ancak Jean Skinner isimli güzellik uzmanı bunun kanser belirtisi olduğunu biliyordu. Müşterisini korkutmak istemedi fakat acilen doktora gitmesi konusunda uyardı.

    Doktora gösteren kadın tırnağındakinin agresif bir tür melanom olduğunu ve çoktan lenf bezelerine kadar yayıldığını öğrenince hemen Jean’i aradı. Jean’in uyarısı sayesinde hastalığı daha da kötüleşmeden teşhis konulmuştu.

    Jean, talihsiz kadının tırnağının fotoğrafını Facebook hesabında paylaşarak uyardı: “Tırnağınızdaki tuhaf değişiklikleri lütfen göz ardı etmeyin. Bazen çok ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Erken teşhis tedavi sürecinde hayati önem taşıyor.”

    Etiketler: tırnak lekesi , kanser belirtisi , tırnak
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