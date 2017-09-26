Tırnaklarınıza bakarak hastalığınızı öğrenin!

Tırnakların hastalıklarınızın belirtilerini en iyi yansıtan yerlerden biri olduğunu biliyor muydunuz? Tırnakların dip kısmı olan ve "lunula" adı verilen beyaz bölgede oluşan değişiklikler pek çok hastalığın da habercisi oluyor. Tırnak yüzeyinde oluşan şekiller ve renk değişimleri de yine mevcut rahatsızlıkların belirtilerini bize haber veriyor.

İşte tırnaklardaki değişim ve hastalık ilişkisi

Baş parmaklarda lunula en görünür halde yer alıyor. Normalde tırnağın yüzde 20'sini kaplayan lunulanın tırnakta görülmemesi veya küçük olması sigaranın kötü etkilerine ve hipertansiyona işaret ediyor. Bunun yanında yüzük parmağında yer alan ve görünür halde olan lunula sindirim ve bağırsak problemlerinin habercisi olabilir.

İşaret parmağında yer alan lunula görüntüsü ise küçükse veya hiç yoksa bağırsak problemlerine işaret ediyor olabilir.



Görselde L ile işaretli beyaz alana tıpta "lunula" deniyor. "Lunula" Latince "küçük ay" demek.

Lunulanın pembe veya mor renkte olması kan dolaşımı veya akciğer problemlerinin varlığına işaret ediyor. Nadir görülen siyah lunula yapısı ise ağır metale maruz kalma ve zehirlenme sonucu oluşan bir belirti.

Maviye yakın bir tırnak renginiz varsa kanınızda oksijen seviyeniz düşük demektir. Yeşil renkte tırnaklar ise bakteri ve enfeksiyon varlığının sebebi olabilir.

Beyaz renkte tırnaklar ise karaciğerlerde oluşan hastalıkların nedeni olabilir. Mat görünümlü tırnaklar vitamin eksikliğinin işareti olurken tırnaktaki kırmızı çizgiler ise kalp kapağı sorununa işaret eder.

Tırnakların normalden daha kalın olması ve pençe gibi görünmesi akciğer hastalıkları ile ilişkilendirilir. Ayrıca kalın tırnaklar dolaşım sistemi problemlerini de haber veriyor olabilir.





Kalın ve ikiye ayrılan tırnaklar tiroid ve vitamin eksikliğinin göstergesidir. Sert tırnaklar ise mantar hastalığı ile ilişkilendirilebilir.

Kolaylıkla kırılan tırnaklar protein ve C vitamini eksikliğini gösterir. Kırılan tırnaklar aynı zamanda yetersiz ve niteliksiz beslenme ile de yakından ilgilidir.

Çukurlaşmış tırnaklar demir eksikliği ve kalp hastalıkları gibi rahatsızlıkların habercisi olabilir. Oyuk yapılı tırnaklar ise sedef hastalığı ve çinko eksikliği belirtisi olabilir.

Kuru ve ince yapılı tırnaklara sahipseniz hormon seviyenizde bazı değişimler olabilir veya mantar enfeksiyonlarına sahip olabilirsiniz.

Yumru şeklinde tırnaklara sahip olanlar ise akciğer, karaciğer ve AIDS gibi hastalıklardan şüphelenebilirler.