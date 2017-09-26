Tırnaklarınıza bakarak hastalığınızı öğrenin!

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Tırnakların hastalıklarınızın belirtilerini en iyi yansıtan yerlerden biri olduğunu biliyor muydunuz? Tırnakların dip kısmı olan ve "lunula" adı verilen beyaz bölgede oluşan değişiklikler pek çok hastalığın da habercisi oluyor. Tırnak yüzeyinde oluşan şekiller ve renk değişimleri de yine mevcut rahatsızlıkların belirtilerini bize haber veriyor.
İşte tırnaklardaki değişim ve hastalık ilişkisi
Baş parmaklarda lunula en görünür halde yer alıyor. Normalde tırnağın yüzde 20'sini kaplayan lunulanın tırnakta görülmemesi veya küçük olması sigaranın kötü etkilerine ve hipertansiyona işaret ediyor. Bunun yanında yüzük parmağında yer alan ve görünür halde olan lunula sindirim ve bağırsak problemlerinin habercisi olabilir.
İşaret parmağında yer alan lunula görüntüsü ise küçükse veya hiç yoksa bağırsak problemlerine işaret ediyor olabilir.
Görselde L ile işaretli beyaz alana tıpta "lunula" deniyor. "Lunula" Latince "küçük ay" demek.
Lunulanın pembe veya mor renkte olması kan dolaşımı veya akciğer problemlerinin varlığına işaret ediyor. Nadir görülen siyah lunula yapısı ise ağır metale maruz kalma ve zehirlenme sonucu oluşan bir belirti.
Maviye yakın bir tırnak renginiz varsa kanınızda oksijen seviyeniz düşük demektir. Yeşil renkte tırnaklar ise bakteri ve enfeksiyon varlığının sebebi olabilir.
Beyaz renkte tırnaklar ise karaciğerlerde oluşan hastalıkların nedeni olabilir. Mat görünümlü tırnaklar vitamin eksikliğinin işareti olurken tırnaktaki kırmızı çizgiler ise kalp kapağı sorununa işaret eder.
Tırnakların normalden daha kalın olması ve pençe gibi görünmesi akciğer hastalıkları ile ilişkilendirilir. Ayrıca kalın tırnaklar dolaşım sistemi problemlerini de haber veriyor olabilir.
Kalın ve ikiye ayrılan tırnaklar tiroid ve vitamin eksikliğinin göstergesidir. Sert tırnaklar ise mantar hastalığı ile ilişkilendirilebilir.
Kolaylıkla kırılan tırnaklar protein ve C vitamini eksikliğini gösterir. Kırılan tırnaklar aynı zamanda yetersiz ve niteliksiz beslenme ile de yakından ilgilidir.
Çukurlaşmış tırnaklar demir eksikliği ve kalp hastalıkları gibi rahatsızlıkların habercisi olabilir. Oyuk yapılı tırnaklar ise sedef hastalığı ve çinko eksikliği belirtisi olabilir.
Kuru ve ince yapılı tırnaklara sahipseniz hormon seviyenizde bazı değişimler olabilir veya mantar enfeksiyonlarına sahip olabilirsiniz.
Yumru şeklinde tırnaklara sahip olanlar ise akciğer, karaciğer ve AIDS gibi hastalıklardan şüphelenebilirler.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün