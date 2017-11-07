TIR'lar yeniden sevkiyata başladı

Suriye tarafındaki istikrarsızlık ve güvenli bölge sıkıntısı nedeniyle 3 Ağustos-18 Ekim tarihleri arasında demir ve çimento ihracatına kapanan Reyhanlı’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan devam eden gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra demir ve çimento ihracatı yeniden başladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izni ile başlayan demir ve çimento ihracatının Hatay ve Türkiye için çok önemli gelişme olduğunu söyleyen Reyhanlı TSO Başkanı Necmettin Zaroğlu, "Ülkemizden ihraç edilen demir ve çimento ile yıkılıp harabe haline gelen, bombalama sonucu kullanılamaz duruma gelen Suriye yeniden imar edilecek.

TSK’nın İdlib’e yönelik operasyonu ile oluşan güvenli bölge ile başlayan süreçte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın verdiği izinle demir ve çimentoÿ ihracatının tekrar başlaması Hatay ve Türkiye iyi için önemlidir" dedi.

GİDEN TIR SAYISI 350’Yİ AŞTI





Başkan Zaroğlu, İdlib operasyonu ile oluşan güvenli bölge sayesinde yapılan ihracattaÿ Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan günde 250 TIR çıkış yaparken, demir ve çimento ihracatı ile giden TIR sayısının günlük 350’yi aştığını söyledi. İlerleyen günlerde bu rakamın daha da yukarıya çıkmasını beklediklerini ifade eden Zaroğlu, tüccar, lojistik ve nakliyecilerin önünün açıldığını, ihracatın ekonomiye katkı sağlayacağını kaydetti.

TIR ŞOFÖRLERİ NAKLİYE FİYATINDAN SIKINTILI

Suriye’ye ticaretin açılması ile birlikte hareketli günler yaşandığını söyleyen TIR sürücüsü Mustafa Ateş, nakliye fiyatından yana sıkıntılı olduklarını söyledi. Ateş, "Demir ve çimento ihracatının başlaması ile nakliye sektöründe hareketli günler yaşanıyor. Ancak, ilk günlerde tonu 17 dolara götürdüğümüz yük son günlerde tonu 13 dolara kadar düştü.

Yakıta yapılan son zamla birlikte kazancımızda azaldı. Ama yapacak başka iş olmadığı için zorunlu olarak çalışıyoruz. Sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bu konuda da gerekli önlem alınmalıdır" diye konuştu.