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    TIR'la dehşet saçan sürücü hakkında flaş gelişme

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 10:10Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 10:10

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde eniştesine kızıp TIR'ını kahveye sürerek 5 kişinin yaralanması 5 aracın da hasar görmesine sebep olan sürücü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Olay, Gemlik ilçesine bağlı Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eniştesiyle kavga eden Z.T., önce TIR'la seyyar tost arabasına çarptı ardından, kahvehanede oturan eniştesinin üzerine aracını sürdü.

    Kahvehanedeki balkon engeline takılan Z.T. olay yerinden kaçmaya çalıştı. 5 kişinin yaralanmasına 5 aracın da hasar görmesine sebep olan Z.T. polis tarafından gözaltına alındı.

    Mahkemeye sevk edilen ve olayı kasıtlı yapmadığını savunan Z.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlının geçmişten ertelenen cezası, saldırı ve darp suçlarından devam eden yargılanma sürecinin de olduğu öğrenildi

    Etiketler: tır şoförü , bursa , tır dehşeti
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