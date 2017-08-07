TIR'la dehşet saçan sürücü hakkında flaş gelişme

Olay, Gemlik ilçesine bağlı Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eniştesiyle kavga eden Z.T., önce TIR'la seyyar tost arabasına çarptı ardından, kahvehanede oturan eniştesinin üzerine aracını sürdü.

Kahvehanedeki balkon engeline takılan Z.T. olay yerinden kaçmaya çalıştı. 5 kişinin yaralanmasına 5 aracın da hasar görmesine sebep olan Z.T. polis tarafından gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen ve olayı kasıtlı yapmadığını savunan Z.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlının geçmişten ertelenen cezası, saldırı ve darp suçlarından devam eden yargılanma sürecinin de olduğu öğrenildi



