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    TIR'ın içinden lüks otomobil çıktı

    İHA
    28.10.2017 - 21:29 | Son Güncelleme:

    Rize'de durdurulan bir tırda, gümrük kaçağı lüks otomobil ele geçirildi.

    Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında önceden tespit edilen İstanbul plakalı tır Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize sınırında durduruldu. Tırda yapılan aramada, Sarp Sınır Kapısından ülkeye giriş yapan ve ülkede kalma süresi sona ermiş, evraklarında usulsüzlük görülen Gürcistan plakalı lüks cip ele geçirildi. Araç, polisler tarafından Rize Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken tır sürücüsü hakkında da yasal işlem başlatıldı.

    Etiketler: otomobil
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