TIR ve kamyonların akaryakıtlarını çalıp, kredi kartı ile satmışlar

Jandarma ekipleri son günlerde park halindeki araçların akaryakıtlarının çalınması üzerine harekete geçti. Yapılan takipte çetenin kullandığı bir depoya baskın düzenlendi. Toplam 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan kişilerin ifadeleri, internetten kolayca sipariş edilebilen plakaların nasıl bir tehdit oluşturduğunu da gözler önüne serdi.

İfadelerinde 3 yıldır lüks araçlar kullanarak hırsızlık yaptıklarını anlatan bir çete üyesi, kullandıkları lüks çalıntı araçların arkasına özel bir depo yaptırdıklarını, yakalanmamak için de sahte plaka kullandıklarını anlattı. Çete üyesi, plakaları oto aksesuarcılardan ya da internet üzerinden kolayca temin ettiklerini de itiraf etti.

KREDİ KARTIYLA SATMIŞLAR

Çete üyesi, çaldıkları akaryakıtı bir depoda 10 numara yağ ile birleştirdikten sonra TIR garajlarında kredi kartı ile sattıklarını anlattı. Çete üyelerinden 9’u çıkartıldıkları mahkemede tutuklandı.