TIR sürücüsünün ezdiği otomobilin sahibi yaşadıklarını anlattı...

KONYA'da bir TIR sürücüsü, arkadaşının aracını görüp selam vermek için selektör yapan otomobil sürücüsünün kendisine selektör yaptığını sandı. TIR sürücüsü, "Neden bana selektör yapıyorsun?" diye tepki gösterdiği sürücünün otomobiline aracıyla iki kez çarpıp, kaçtı. 3 kişinin hafif yaralandığı olay, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

ARKADAŞINA SELEKTÖRLE SELAM VERMEK İSTEDİ

Selçuk İlçesi Beyşehir çevre yolundaki Genç Osman Caddesi kavşağında 3 Şubat Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında, elektrik teknikeri Mehmet Dönmez otomobiliyle kırmızı ışıkta durdu. Dönmez, arkadaşının aracıyla yolun karşısında durduğunu fark edip, selektör yaparak selam vermek istedi.

Mehmet Dönmez’in arkadaşının aracının yanında duran plakasız TIR’ın sürücüsü araçtan inip "Neden bana selektör yapıyorsun?” diyerek tepki gösterdi. Dönmez ise TIR sürücüsüne, kendisine değil, yanındaki otomobile selektör yaptığını söyledi.

TIR SÜRÜCÜSÜ İKNA OLMADI!

Bu sırada Mehmet Dönmez’in selektör yaptığı otomobilin sürücüsü de inip durumu açıkladı. Ancak ikna olmayan öfkeli sürücü TIR’ına binip, Dönmez’in otomobiline çarpıp geri gitti. Sürücü ardından TIR’la ikinci kez otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen araç da arkasındaki 2 otomobile çarpıp kaçtı. Araçlarda bulunan İsmail Şahin, Dilek Atağ Fatma Çıbuk hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

HER YERDE ARANIYOR

Yaralılar ve sürücülerin şikâyetiyle harekete geçen polis, kaçan TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Selektörü, TIR’ın yanındaki araca yaptığını belirten Mehmet Dönmez, ifadesinde, ”Kırmızı ışıkta beklediğim sırada, yolun karşısındaki otomobili görüp arkadaşım olduğunu anlayınca selektör yaptım. O da bana yaptı. Arkadaşımın otomobilin yanında bulun TIR’ın sürücüsü, TIR’la benim aracımın önüne gelip, araçtan indi ve bana ’Neden selektör yapıyorsun?’ diyerek küfretti.

'OTOMOBİLİMDE 25 BİN LİRALIK HASAR VAR'

Ben de yanındaki otomobile yaptığımı söyledim. O sırada arkadaşım da yanıma gelip selektörün kendisine yapıldığını söyledi. Sürücü hızla TIR’a binip benim aracımın önüne çarptı. Ben de durdurmak için TIR’ın kapısını açmaya çalıştım, ancak kilitliydi. Çarpıp geri çıktı.

Aşağıda olan yanındaki kadına, TIR’a binmesini söyledi. Kadın TIR’a bindikten sonra tekrar otomobilin önüne çarptı. Otomobil de sürüklenip, arkasındaki 2 araca çarptı. Kaçarken de yine bizim araçlara çarpıp kaçtı. Otomobilimde yaklaşık 25 bin liralık hasar oluştu” dedi.