TIR kontrolden çıktı yol kenarındaki aileye çarptı: 3 ölü 3 yaralı

Oltu ilçesinden Erzurum istikametine gitmekte olan, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 8302 A6F Gürcistan plakalı tır, Tortum ilçesi Aksu Mahallesi yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bekleyen aynı aileden 5 kişiye çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada, tır şoförü ve Burcu (15) ile Sedanur Güler (17) kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. İki kardeşin cenazesi, Tortum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Ters dönen tırın altında kalan şoförün çıkarılması için çalışmalar sürüyor.



Yaralanan Murat ve Gülay Güler, kent merkezindeki Palandöken Devlet Hastanesinde, durumu ağır olan diğer yaralı Binnaz Güler de ambulans helikopterle getirildiği Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.



Güler ailesinin, bir yakınlarının cenazesine katılmak için Aksu Mahallesine gittikleri öğrenildi.

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