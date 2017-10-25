SON dönemlerde Türkiye’de sağlık alanında önemli yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımların sadece hastane olmadığını tıp alanında da önemli çalışmalar gerçekleştiğini dile getiren Florence Nightingale Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Cemşid Demiroğlu, “Önümüzdeki 10 yılda tıpta büyük değişim olacak. Kişiselleştirilmiş tedavi gelişecek, yenileyici tıp ve hücresel tedavilerle birçok hastalık tedavi edilecek” dedi.

11 MİLYON EURO YATIRIM

Hastanelerine model olarak Amerika’nın ünlü Cleveland Clinic’i alan Demiroğlu, üniversite hastane işbirliğiyle 11 milyon Euro’luk yatırımla GMP (Good Manufacturing Practices) laboratuvarını açtıklarını dile getirdi. Demiroğlu, şöyle devam etti: “Biz ileri teknolojilerin ve bilimdeki son yeniliklerin içinde olmayı amaçlıyoruz. Bu yüzden de bilimsel araştırmalarımızı kuvvetlendirmek için yatırım yapıyoruz. Cleveland Clinic Ohio Eyaleti’nde. Hastalarının yüzde 95’i Ohio dışından geliyor. Yılda 1.5 milyar dolar Ar-Ge’ye kaynak ayırıyor, devlet desteği de alıyor. Bizim de amacımız üniversitemizle birlikte bilimsel araştırmalarla hastanemizi, akademisyenlerimizi desteklemek ve dünyada ne varsa her yeniliğin içinde olmak. Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden hastaya hizmet etmek.”

Demiroğlu, şöyle konuştu: “Uzay laboratuvarı gibi bir yer yaptık. Hepimizi yeni ufuklar ve gelişmeler bekliyor. Biyoteknoloji ürünleri geleneksel ilaçların yerini alacak, tıp çok değişecek. Yine moleküler genetik ve moleküler patoloji sayesinde kanser tedavisinde önemli gelişmeler bekliyorum. Bunlarla birlikte İstanbul Gebze’de Teknopark bünyesinde kurduğumuz merkez bilimsel araştırma ve çalışmalar açısından bizi farklı bir boyuta taşıyacak.”

YABANCI HASTA ARTIYOR

2016 turizmin darbe yemesine rağmen hastanelerinin yabancı hasta sayısının arttığını, hastaneye gelenlerin yüzde 25’inin yabancı olduğunu da söyleyen Demiroğlu, en çok Azerbaycan, Gürcistan, Körfez ülkeleri ve Balkanlar’dan hasta aldıklarını, hastanelerine gelenlerin de saç ekimi gibi operasyonlar için değil kanser, kalp, organ nakli ve ortopedi alanlarında ameliyat ve tedavi için geldiklerini belirtti.

Florence Nightingale Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Demiroğlu, hastanelerine model olarak Clevend Clinic’i aldıklarını dile getirdi.

YENİ HASTANE ATAŞEHİR’DE

ÇAĞLAYAN’daki Türkiye’nin ilk yeşil hastane binası olarak inşa edilen İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden sonra Kızıltoprak’ta Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi’ni, Göktürk Florence Nightingale Tıp Merkezi’ni ve en son Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi yatırımı yapan grup, 2020’de 1000 yatak kapasitesine ulaşmayı amaçlıyor. Cleveland Clinic modelinde olduğu gibi açılacak uydu sağlık tesisleriyle İstanbul’un merkezinde yer alan hastanelerine hasta trafiğini sağlamayı amaçlayan grup, Ataşehir’deki hastanenin toplam maliyeti 100 milyon liraya ulaşacak.