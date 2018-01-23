TÜRKİYE YOL AYRIMINDA

“ÖNÜMÜZDE üç önemli seçim var. Bu seçimler parti çıkarlarının çok ötesinde, Türkiye’nin kaderini ilgilendiren yol ayrımlarıdır. Bu seçimler köprüden önceki son çıkıştır. Türkiye 2019 seçimlerinde yanlış bir yola girdiğinde başımıza gelecek olanları görmek için müneccim olmaya gerek yoktur. Bu tehlike kendi gündelik sorunlarımızın çok önündedir. Türkiye’nin Cumhuriyetçileri, kendilerini nasıl tanımlarsa tanımlasınlar, ortak kaderi paylaşacaklardır. Atatürk ve Cumhuriyet’le sorunu olmayanlar, ülkesine sevgiyle bağlı olanlar bu süreçte hata yapmayacaktır. Uçurumun başındaki Türkiye’yi çekip almak için CHP’ye önemli görevler düşmektedir.



GELECEĞİMİZİ KAZANMAK İÇİN

36. Olağan Kurultayı’nda oy kullanacak delegeler sadece genel başkan ve parti organlarının seçimini yapmayacak. Onlar omuzlarında geleceğin sorumluluğunu taşımaktadırlar. Bu kurultay Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce veya başka adayların yarışması değildir. Bu kurultay geleceğimizi yeniden kazanma kurultayıdır. Bu kurultayın sonuçları Türkiye’nin demokrasisi, eğitimi, kalkınması, sanayisi, ekonomisiyle, gelişmesiyle yakından ve doğrudan ilgilidir. Bu kurultayın sonuçları sadece Türkiye’yi değil, komşularını, Ortadoğu’yu, üyesi olmak istediğimiz Avrupa Birliği’ni de ilgilendirmektedir.



80 MİLYONUN KURULTAYI

Bu kurultay sadece kurultay delegelerimizin, üyelerimizin değil, 80 milyonun kurultayıdır. 3 Şubat’ta 80 milyonu Ankara’ya davet ediyorum. Kaderinize, ülkenin kaderine el koyun diyorum. CHP’nin kaderi, Türkiye’nin kaderidir. 2019’da CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, genel başkanın iki dudağı arasında olmamalı. Tıpış tıpış oy vermemeliyiz. Gönüllü olarak oy vermeye gitmeliyiz.



1 milyon 200 bin üyenin görüşünün alındığı bir tüzük değişikliğinin gerçekleştirilmesi gerekir. CHP’nin genel başkanı, ‘Partiyi ben yöneteyim, ülkeyi başkası yönetsin’ diyemez. Bunu dememelidir.”



ELİMDE YETERLİ İMZA VAR

Parti içi tartışmaların hiçbir yerinde olmayacağım, gündemim ülke ve millet. Hayalim, özgüveni yüksek bir CHP yaratmak. Hesap vermesi gerekenler karşısında savunma yapmak CHP’nin işi değildir. Doğruları söylemek için doğru zamana ve cesur yüreklere ihtiyaç vardır. Umutları canlandırmaya, umutları yeşertmeye, tazelemeye, kardeşlik köprüleri kurmaya, atılımlar yapmaya ihtiyacımız vardır. 36. olağan kurultayımızda CHP Genel Başkanlığı’na adayım. Adayım diyorum çünkü CHP’de genel başkanlığa aday olunmaz, aday gösterilir. Benim de elimde yeterli sayıda imza olduğu için aday adayı değilim, aday gösterildim diyorum. İmza toplamaya da devam ediyorum.