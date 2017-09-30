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    Hürriyet >Eğitim>Tıp ve diş hekimliği fakültelerinde ‘sözleşmeli hoca’ dönemi

    Tıp ve diş hekimliği fakültelerinde ‘sözleşmeli hoca’ dönemi

    AA
    30.09.2017 - 11:29 | Son Güncelleme:

    YÖK 1 Ocak 2018'den itibaren devlet ve vakıf dahil üniversite kadrosunda bulunmayan profesör ve doçentlerin, ihtiyaç duyulan alanlarda tıp ve diş hekimliği fakültelerinde sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalışabilmesine karar verdi.

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, tıp ve diş hekimliği fakültelerinde sözleşmeli öğretmen çalıştırılabilmesine yönelik YÖK, Maliye Bakanlığı'nın görüşünü de alarak usul ve esasları belirledi.

    Buna göre, devlet ve vakıf dahil üniversite kadrosunda bulunmayan profesör ve doçentler, ihtiyaç duyulan alanlarda tıp ve diş hekimliği fakültelerinde artık sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalışabilecek. İhtiyaç, ilgili fakülte kurulunca belirlenecek ve üniversite yönetim kurulu tarafından karara bağlanacak.

    ÜCRET 15 KATINA KADAR ARTIRILABİLECEK
    Üniversitede sözleşmeli çalışacak profesör ve doçentler, her türlü eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde de bulunabilecek.

    Sözleşmeli öğretim üyelerine, ek ders ücretinin 10 katına kadar saatlik ücret ödenebilecek. Özellik arz eden işler için YÖK kararıyla ücret 15 katına kadar artırılabilecek.

    Ödemeler, özel bütçeden yapılacak. Sözleşmeler, YÖK'ün onayıyla en fazla bir yıllık olacak. İki aydan kısa süreli sözleşmeler üniversite yönetim kurulu kararıyla yapılabilecek.

    Sözleşmeli öğretim üyelerine ilişkin usul ve esaslar, 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olacak.

    Etiketler: YÖK , sözleşmeli öğretim üyesi , Maliye Bakanlığı , Üniversite , Tıp Fakültesi , diş hekimliği fakültesi
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