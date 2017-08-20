Tıp kazanmış, babası 15 bin TL kredi çekmiş...

Kazada yaşamını yitiren Mehmet (43), Tuncay (22) , Kenan (12), Fatma (38) ve Aysel Çelik'in (19) cenazelerinin Birecik ilçesine bağlı Bozdere Mahallesi'nde toprağa verilmesinin ardından, yakınları evde taziyeleri kabul ediyor.



Mehmet Çelik'in kardeşi Doğan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyiyle Gaziantep'te inşaatlarda çalıştıklarını söyledi.



Ağabeyinin, yeğenlerinin Birecik'teki nişan törenine katılmak için ailesiyle yola çıktığını belirten Çelik, "Kardeşimin kızı nişanlanacaktı. Birecik'e giderken kaza yaptılar. 9 kişilik aileden 5'i hayatını kaybetti. İkiz olan çocuklar yurt dışında yaşıyor. Tam bir facia yaşadık. Bu acıya katlanmak çok

zor. Yeğenlerimden ikisi halen ağır yaralı olarak hastanede yatıyor. İnşallah Allah onları bize bağışlar." diye konuştu.



- Kızını okutabilmek için kredi çekmiş



Mahalle muhtarı Basri Seçme de kazayı ilçe merkezine giderken öğrendiğini belirtti. Ailenin maddi durumunun iyi olmadığını vurgulayan Seçme, "Hayatını

kaybeden kızımız Aysel Çelik bu yıl tıp fakültesini kazanmıştı.

Babası Mehmet, Aysel'i okula gönderebilmek için bankadan 15 bin lira kredi çekti. Şu an yaralı olan bir çocuğu da güreşte madalya sahibi. Başarılı ve zeki çocukları vardı. Allah kalanlara şifa nasip etsin. Acımız büyük, bu konudan ihtiyaç sahibi olan ailemize devlet büyüklerimizin destek olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Aile büyüğü de haberi alınca damdan düşerek yaşamını yitirdi



Öte yandan, aile büyüklerinden Ahmet Çelik'in (64) de acı haberi almasının ardından evinin damından dengesini kaybederek düştüğü ve başını beton zemine çarparak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Gaziantep'in Nizip ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında 5 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.