Tıp fakültesi için hastane inşa ediliyor

Ege Bölgesi’nin ilk vakıf üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni, İEÜ Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, Çin İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu, mütevelli heyet üyeleri, akademisyenler ve konuklar katıldı.

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, geçilen yılların başarı dolu ve hep yatırımla geçtiğini ve baykuş yuvası eski bir otelden, bir üniversite oluşturduklarına dikkat çekti. Geçmişte fiziksel altyapıya çok büyük yatırımlar yaptıklarını ancak önemli olanın öğrencilere yaptıkları yatırım olduğunu dile getiren Demirtaş, bugün mezunları ile gurur duyduklarını, mezunlarının dünyanın her yerinde, çok çeşitli sektörlerde, önemli mevkilerde çalıştıklarını söyledi.

1.700 YENİ ÖĞRENCİ

Bu sene 1.700 öğrencinin aralarına katıldığını belirten Demirtaş, “En az onlar kadar biz de heyecanlıyız. Onları yenilikçi ve girişimci olarak yetiştirerek hayata hazırlayacağız. Mezunlarımızın pek çoğu, hatta mezun olmayan öğrencilerimiz şu an da sayamayacağım kadar çok üstün başarı gösteriyorlar. Ama çok az sayıda öğrencimiz de bize uyum sağlamayarak, daha kolay diploma alacakları yerlere gidiyorlar. Üç yıldır, ‘Bu gençlikte iş var’ programı kapsamında, TÜSİAD girişimci bayrağı üniversitemizde dalgalanıyor. İki gün önce de, Derya Özkan hocamızın mailinden öğrendim. Tasarım alanında İngiltere’de yapılan yarışmalardan da, finalist olan öğrenci ve mezunlarımız var. 2’nci sınıf öğrencilerimizden Mete Arkın, Ecem İlkyaz ve Murat Yılmaz’ın yaptığı kısa belgesel film Çıkmaz Şehir, Mimarlar Odası’nın düzenlediği Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri festivaline başvuran (90 ülkeden) 910 film arasında ilk 47’ye girip finalist olmaya hak kazandı. Dokuz lisanda 2’nci dil eğitimi veriyoruz. Bu vesileyle Çin Başkonsolosu’muza teşekkür ediyorum. 1000’i aşkın kitap, laptop hediye etti. Çince kültür sınıfı düzenliyoruz. Çin, dünyanın en potansiyel ülkesi. İlişkilerimizi daha da geliştireceğiz” diye konuştu.

LABORATUVARLARA 5 MİLYON DOLAR YATIRIM

İki yıl önce kampusa akıllı sınıflar yaptıklarını belirten Demirtaş, laboratuvarlara 5 milyon dolar yatırım yaptıklarını, bunların başarıları artırmada etkili olacağını söyledi.

Üniversitede öğrenci hedeflerinin 7 bin 500 olduğunu ancak geçen yıl FETÖ’den dolayı kapatılan üniversitelerden çıkan öğrenciler sebebiyle mecburi olarak sayının 10 bin 500’ü bulduğunu belirtti.

“KAMPUS PLANLAMASINI YENİDEN YAPIYORUZ”

Çağın gereği olarak sağlık alanında eğitime başladıklarını anlatan Ekrem Demirtaş, “O nedenle, kampus planlamasını yeniden yapıyoruz. Meslek yüksekokulumuzun İzmir Ticaret Odası’nın yeni binasına taşınmasını takiben, oda binalarına taşımayı planlıyoruz. Eski otel yapısını iki etapta yenileyerek daha fonksiyonel hale getireceğiz. Bu sene tıp fakültemize öğrenci aldık. Eğitim yapacakları hastaneyi bir yıl içinde tamamlayacağız” dedi.

BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ

Üniversitenin 17’nci yılında hedeflerine erişmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Demirtaş, “Bu nedenle, katkı yapan, başta rektör ve akademisyenlere, öğretim görevlilerimize, idari personelimize, üniversitemiz mütevelli heyetine, vakfımızın mütevelli heyetine, İTO yönetim ve meclisine teşekkürlerimi sunuyorum. Geçmişte olduğu gibi geleceğimizde de ülkemiz için Mustafa Kemal’in askerlerini yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan ise üniversitenin her geçen yıl büyüdüğünü belirterek, başarıları ve fakülteler hakkında bilgiler paylaştı. 17’nci Akademik Yıl Açılış Töreni’nde Tıp Fakültesi öğrencileri için de beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi. Açılışta konuşmaların ardından İEÜ Halk Dansları Kulübü de halk oyunları oynadı.