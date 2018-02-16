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    Tıp dünyasını şaşırtan Şırnaklı

    DHA
    16.02.2018 - 13:40 | Son Güncelleme:

    Şırnak'ta halı saha maçı yaparken düşen Mehmet İlhan (21) 10 gün sonra boynunu kıpırdatamayınca hastaneye başvurdu. Boynunun kırık olduğu anlaşılan genç, yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

    Şırnak'ta arkadaşları ile halı sahada top oynayan Mehmet İlhan (21), aldığı bir darbe ile yere düştü. Ayağı kalktığında boyun ağrısı çektiğini söyleyen Mehmet İlhan, 10 gün boyuncu bu ağrılar ile yaşamını devam ettirdi. Artık boynunu kıpırdatamayacak hale gelen genç, Şırnak Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler ve çekilen röntgen ile Mehmet İlhan'ın boynunda kırak tespit edildi ve ameliyat edilmesine karar verildi. Gerçekleştirilen başarılı bir operasyon ile Mehmet İlhan sağlığına kavuştu

    'ÇOĞU OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBEDİYOR'

    Ameliyatı gerçekleştiren Op.Dr. Burak Yılmaz, boyun kırığı hastalarının çoğunun olay yerinde hayatlarını kaybettiğini ifade ederek "Mehmet'in boyunundaki kırık kafa ile boynun birleştiği yerdeydi. Bu tip kırıklarda bazen hastalar olay anında bile hayatlarını kaybedebiliyor. Ancak Mehmet şanslı bir hasta. Boynu kırılmış, uzun süre takip edilmemiş. Boynundaki kırık da kaymaya başlamıştı. Kayma ile birlikte Mehmet bize geldiğinde boynunu hiç kıpırdatamıyordu. Mehmet'i ilk gördüğümde ben bile korktum. Çok şükür şu anda bir sıkıntısı yok" dedi.

    Etiketler: Şırnak , boyun kırılması , halı saha , FUTBOL , son dakika
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