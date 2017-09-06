Tinder'dan tanıştığı adamın evinde tuvalete sıkıştı!

İsmi açıklanmayan genç kadın Tinder'dan tanıştığı gencin evinde tuvalate girmek istedi.

Tuvalete girdikten sonra klozetin tıkanması nedeniyle ne yapacağını bilemeyen kadın bir an panik yaptı. Daha sonra dışkısını banyonun yanındaki boşluğa atan kadın çaresiz kalınca olayı Smyth'a anlattı.

Genç kadın daha sonra hatasını telafi etmek için banyonun yanındaki boşluk alana girmeye çalıştı. Burada sıkıştığı aktarılan kadın uzun bir süre kurtarılamadı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri kadını sıkıştığı yerden çıkarttı.

İngiliz basını, en kötü flört gecesi olarak tarif ettiği olayın birincilik aktör genç kadının isminin bilinmediğini yazdı.