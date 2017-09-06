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    Tinder'dan tanıştığı adamın evinde tuvalete sıkıştı!

    Hürriyet Haber
    06.09.2017 - 08:36 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 08:36

    İngiltere'nin Bristol kentinde, çevrimiçi çöpçatanlık uygulaması Tinder'da tanıştığı Liam Smyth'in evine giden bir kadın, tuvalette sıkıştı. Smyth ile birlikte film izlemek için eve geldiği belirtilen kadını itfaiye ekipleri uzun süren çalışmaların ardından tuvaletten çıkardı.

    İsmi açıklanmayan genç kadın Tinder'dan tanıştığı gencin evinde tuvalate girmek istedi. 

    Tuvalete girdikten sonra klozetin tıkanması nedeniyle ne yapacağını bilemeyen kadın bir an panik yaptı. Daha sonra dışkısını banyonun yanındaki boşluğa atan kadın çaresiz kalınca olayı Smyth'a anlattı. 

    Tinderdan tanıştığı adamın evinde tuvalete sıkıştı

    Genç kadın daha sonra hatasını telafi etmek için banyonun yanındaki boşluk alana girmeye çalıştı. Burada sıkıştığı aktarılan kadın uzun bir süre kurtarılamadı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri kadını sıkıştığı yerden çıkarttı. 

    İngiliz basını, en kötü flört gecesi olarak tarif ettiği olayın birincilik aktör genç kadının isminin bilinmediğini yazdı. 

    Etiketler: ingiltere , ingiliz , bristol
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