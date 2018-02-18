Tinder'dan kadın kullanıcılarına müthiş özellik

Tinder arkadaşlık (sevgililik) platformu, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor ve bu özellik, tüm kadınların, erkeklerin kendilerine ilk mesajı göndermelerine izin verip vermeyeceklerini seçmelerini sağlayacak. Tinder hakkındaki en büyük eleştirilerden biri, kadınların eşleştirildiği kişilerden yığınla mesaj alması yüzünden cevap vermekte ve aralarından seçmekte zorlanmalarıydı. Bu yeni isteğe bağlı özellik, diğer bir arkadaşlık uygulaması olan Bumble ile kıyaslamalara sebep oldu. Bumble, kadınları 24 saat içerisinde konuşmayı başlatmaya zorluyor, bu 24 saatlik limiti bir tek erkekler uzatabiliyor.

Tinder'in sahibi firma Match Group'ın yöneticisi Mandy Ginsberg, şöyle diyor: "Kadınlar konuşmayı başlatmak için üzerlerinde baskı hissetmek istemiyorlar, ama konuşmak istiyorlarsa, bu çok güzel. İnsanlara bir seçenek vermekle, ne yapacaklarını söylemek arasında çok fark var. Her zaman kadınların ne istediğini dinlemeli ve ihtiyaçlarına göre hareket etmeliyiz. Bu sadece Tinder için değil tüm ürünler için geçerli."

chip.com.tr'nin haberine göre özellik, yukarıda da söylediğimiz gibi isteğe bağlı olacak ve kullanıcının isteğine göre ayarlanabilecek. Bunun yanında, Bumble'daki "kadınlar ilk mesajı gönderir" kuralı gibi sadece heteroseksüel kadınlar için geçerli olacak.