Timuray, en güçlü kadınlar listesinde

Timuray, dünya çapında 800’den fazla telekom operatörünün temsil edildiği Londra merkezli GSMA’da Yönetim Kurulu üyeliği ve aynı zamanda Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de sürdürüyor. Timuray ayrıca, Nisan 2015 itibarıyle, Paris merkezli Danone Grubu’nun dünya Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye olarak yer alıyor.

Timuray, Vodafone Grubu’nda önceliklendirdiği segmentasyon stratejisiyle önemli başarılara imza attı. Bu strateji kapsamında, 10 ülkenin ardından bu ay İngiltere’de lansmanı yapılan Gençlik Segmenti ile, milyonlarca gence erişim ve fırsat eşitliği sağlanması hedefleniyor. Timuray’ın 2009’da Türkiye’de sosyal iş modeli olarak başlattığı ve ardından 7 ülkede yaygınlaştırdığı “Vodafone Çiftçi Kulübü” programı, örnek girişim olarak gösteriliyor. Kadınların mobil teknolojilere eşit erişimi sayesinde ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik Timuray’ın Türkiye’den başlattığı “Vodafone Önce Kadın” programı da, 10 ülkede lanse edildi.