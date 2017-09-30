Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Timuray, en güçlü kadınlar listesinde

Timuray, en güçlü kadınlar listesinde

Hürriyet Haber
30.09.2017 - 21:51 | Son Güncelleme:

DÜNYANIN önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Vodafone Grubu’nun Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı Serpil Timuray, Fortune Dergisi’nin 2017 yılı için hazırladığı ‘En Güçlü Kadınlar Uluslararası Listesi’nde 27’nci sırada yer aldı. Serpil Timuray, Ocak 2014 itibarıyle Londra merkezli Vodafone Grubu’nun dünya İcra Kurulu’nda görev yapıyor. Timuray, mevcut sorumluluğu kapsamında, grubun marka, ürün ve servis portföyü, cihaz portföyü, pazarlama, satış, dağıtım, müşteri hizmetleri fonksiyonları ve bu fonksiyonlardaki yetenek gelişimine liderlik ediyor. Grubun, 51 ülkede 33 telekom operatörü ile anlaşmalı işbirlikleri de kendisine bağlı. Ayrıca Vodafone Grubu’nun strateji geliştirmesinden sorumlu olan Timuray, global inovasyon ve transformasyon programlarını yönetiyor.

Timuray, dünya çapında 800’den fazla telekom operatörünün temsil edildiği Londra merkezli GSMA’da Yönetim Kurulu üyeliği ve aynı zamanda Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de sürdürüyor. Timuray ayrıca, Nisan 2015 itibarıyle, Paris merkezli Danone Grubu’nun dünya Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye olarak yer alıyor.

Timuray, Vodafone Grubu’nda önceliklendirdiği segmentasyon stratejisiyle önemli başarılara imza attı. Bu strateji kapsamında, 10 ülkenin ardından bu ay İngiltere’de lansmanı yapılan Gençlik Segmenti ile, milyonlarca gence erişim ve fırsat eşitliği sağlanması hedefleniyor. Timuray’ın 2009’da Türkiye’de sosyal iş modeli olarak başlattığı ve ardından 7 ülkede yaygınlaştırdığı “Vodafone Çiftçi Kulübü” programı, örnek girişim olarak gösteriliyor. Kadınların mobil teknolojilere eşit erişimi sayesinde ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik Timuray’ın Türkiye’den başlattığı “Vodafone Önce Kadın” programı da, 10 ülkede lanse edildi.

Etiketler: Vodafone Grubu , Serpil Timuray , gazetehaberleri
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri