Timsahların olduğu bir suda yüzülebilir mi?

Köpek balıkları insanlara saldırmaya çok da meraklı değiller çünkü tadımızı sevmiyorlar. Aslında çok aç kalmadıklarında tercih etmiyorlar desek daha doğru olur. Avlandıklarında balık veya fok balığına benzer bir tat peşinde olurlar. Bizim tadımız hiç de öyle değil. Gözleri dönmüşse saldırıp bir ısırık alabilirler ama o ısırıkla beraber "Pek de beğenmedim" diyerek arkalarını dönüp gitme ihtimalleri, devam etme ihtimallerinden fazla. Ancak kaplan köpek balığı adlı türün böyle bir tat tercihi yok. Beslenmesi gerekiyorsa balık ya da insan arasında bir seçim yapmaz. Ayrıca köpek balıkları kolay av seviyorlar. Kendisine karşı koyacak, direnecek, iki gözünün arasına yumruk atmaya kalkacak bir türle uğraşmaktansa bir daha bekleyip ağzına layık balıklarla beslenmeyi tercih eder. Fok balıklarına nasıl tuzak kuracaklarını da çok iyi bilirler. İnsanlarsa onlar için tehlikeli, yabancı bir tür. Ama bazen insanları fok balığı sanarak saldırdıkları da biliniyor. Sörfçülere saldırma sebepleri aynı. Sörf tahtasını gördüklerinde kafaları karışıyor ve aldanıp harekete geçebiliyorlar.

Gelelim timsahlara... Onlarla yüzmeye kalkmaktansa Rus ruleti oynasanız daha iyi. Çünkü ikincisinde hayatta kalma ihtimaliniz daha fazla. Türüne bağlı olarak, yüzerken karşılaştığınız bir timsahın ölümcül saldırıya geçme ihtimaliyse 1/2 ile 1/3 arasında. Üstelik yemek söz konusu olduğunda köpek balıkları gibi seçici değiller. Kemikleri de rahatça parçalayabildikleri için, bir şeyi av olarak gözlerine kestirdilerse peşini bırakma ihtimalleri çok düşük. Üstüne hızlıca atlayıp yakalar, hemen suyun içinde yuvarlayıp çevirir, sonra da afiyetle yer. Hatta aç olmasa bile saldırabilir. Eğlence için insan avlayabilen timsahlara da rastlandı. Örneğin ünlü Gustave adlı timsahın bu amaçla saldırdığını biliyoruz; saldırıyor, öldürüyor ve bırakıp gidiyor.