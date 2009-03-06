Timsah gözyaşları

Her zamanki gibi önce GALATASARAY.

Skor 2-1. İlk mağlubiyet alınmış ve eleştiri okları SKIBBE ve Yardımcısı ÜMİT DAVALA’nın üzerinde.

Futbolcular da nasiplerini alıyorlar tabiî ki. LINCOLN ve SABRİ’nin ATIŞMALARI.

Takımın içeride farklı, deplasmanda farklı oynamaları eleştirildi. Takımın kötü sinyaller verdiği, böyle devam ederse ŞAMPİYONLUĞUN HAYAL OLACAĞI söylendi.

Peki BURSASPOR.

Oynanan 6 maç sonunda toplanan 15 puan. TRABZONSPOR’un hemen ardında 2. sırada yerini almıştı.

Gökmen Avcı yazıyor

Samet AYBABA bu galibiyetle, kendisine karşı olan GRUBA karşı güç kazanmıştı.Maçın kahramanı YUSUF. Takıma çabuk adapte olmuş ve diğer futbolcuların saygısını kazanmış. Takım için önemli birisi.Gelecekten herkes umutlu. Bu sene üst sıralarda tutulunacak.Tarih 6 Mart 2009. GALATASARAY BURSASPOR karşılaşması. İlk maçtan bu yana 17 Lig Haftası geçmiş. Ama sanki DÜNYALAR DEĞİŞMİŞ.GALATASARAY’ın başında SKIBBE yok. Yerinde BÜLENT KORKMAZ. Çok önemli 2 karşılaşmanın ardından bu maçı da kazanarak, gelecek için kendine KREDİ sağlıyordu. Takımda ÖNEMLİ ve MÜZMİN EKSİKLER var ama, yine de takım oldukça iyi. Bu adamın ne işi var denilecek biri yok.Şampiyonluğu Hedefliyor ama, 17 maçta alınan 2 BERABERLİK ve 5 MAĞLUBİYET var. Buna rağmen HALA ŞAMPİYONLUK BEKLENTİMİZ YÜKSEK.Rakipler SAĞOLSUN.BURSASPOR’un başında da Samet AYBABA yok. 3. Teknik Direktör Ertuğrul SAĞLAM.Takımın KAPTANI YUSUF, TRABZON ÜZERİNDEN BEŞİKTAŞ’a TRANSFER olmuş.İlk 6 maçta kazanılan 15 puan üzerine GÖZE GELEN takım, son 17 maçta 17 puan toplayabilmiş.Skor aynı 2-1.GALATASARAY'ın gollerinin altında BAROS ve AYDIN imzaları var ama!!!İlk gol VOLKAN’a çarpan topun ağlarla bulaşmasıyla oluyordu. İkinci gol de ise IVANKOV’un becerisi ön plandaydı.Öyle bir hata yaptı ki, AYDIN’ın OMZUNA çarpan pozisyon için, ELLE OYNAMA itirazı bile yapmadı.Sonra BURSASPOR maçı çevirmeye çalıştı ama iş işten geçmişti. İBRAHİM’in golü belki takıma umut verdi ama, uzatmanın son saniyelerinde DE SANCTIS SON noktayı koydu.GALATASARAY RÖVANŞI ALDI. ALINAN 3 PUANIN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK.ŞİMDİ SEVİNME ZAMANI.BURSASPOR KENDİ YAVRULARINI YİYİP ARDINDAN GÖZ YAŞI DÖKEN TİMSAH GİBİYDİ.ŞİMDİ “TİMSAH GÖZYAŞLARI DÖKME” ZAMANI..