TİM’de yeni birlik için dilekçe kampanyası

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na hitaben yazılan dilekçede, “Kauçuk sektöründe faaliyet gösteren firmamız olarak, sektörümüzün artık tüm dünyadaki fuarlarda ve satış noktalarında aynı platformlarda yer alması, URGE faaliyetlerinde de hedef ve pazarların aynı doğrultuda olması da göz önünde bulundurularak; sektörümüzdeki birliğin, temsil gücünün ve güç birliğinin daha üst seviyelere çıkartılmasında, yıllık 2,2 milyar dolar ihracat, 2,5 milyar dolar ithalat yapan ve ihraç birim fiyatı 4 doların üstünde bulunan, ihracatın ithalatı karşılama oranının en yüksek olduğu sektörlerden birisi olan ve dünya kauçuk sektöründe 10. Avrupa’da 2. sırada yer alan kauçuk sektörümüzün ihracatının daha da artırılarak daha üst sıralara taşınmasında büyük katkısı olacak olan “Kauçuk İhracatçıları Birliği”nin kurularak, sektörümüzün bu Birlik çatısı altında birleştirilerek temsil edilmesi hususunda gereğini arz ederiz” deniliyor.

SEKTÖRE GELMİYOR

Dilekçelerle birlikte kauçuk ihracatçı birliğin kurulmasının faydalarına ilişkin bir not da ihracatçılara gönderiliyor. Bu notta ise kauçuk sektörü için ihracatçı birliklerinde farklı farklı sektörlere aidat toplandığına dikkat çekilerek, “Kauçuk sektöründen toplanan aidatların büyük bir oranı, 14 milyar dolar ihracatlı kimya ve yaklaşık 24 milyar dolar ihracatlı otomotiv sektörleri içerisindeki diğer alt sektörlere fayda sağlayan aktiviteler ve harcamalar için kullanılmıştır. Kısacası, biz kauçukçular, ihracatçı birliklerinden, onlara ödediğimiz aidatların küçük bir kısmı kadar fayda sağlayabildik” ifadesine yer veriliyor. TİM’in de sorunun farkında olduğu iddiasına yer verilen yazıda, şöyle devam ediliyor:

TİM DE GİRİŞİM İÇİNDE

“TİM BMehmet aşkanı Mehmet Büyükekşi’nin demeciyle teyitlediği üzere, TİM de bu sorunun farkında ve alt sektörlerin kendilerini ifade edebilmeleri için şu an 26 adet olan sektör sayısını 42’e çıkartma girişimi içerisinde. Biz de bu süreçte kendimizi ivedilikle ifade edip, kauçuk ürünlerinin alt sektörler olarak diğer sektörlere dağıtılmaması, başlı başına bir sektör olarak kurgulanması için başvurumuzu yapıyoruz.500 milyon dolarlık Deri Konfeksiyon grubunu sektör olarak tanımlarken, 2.2 milyar dolarlık kauçuk grubunu alt sektörler olarak farklı sektörlere dağıtılması, adil veya verimli olmayacaktır. Kendi ihracatçı birliğimiz kurulduğunda, çevre ve atık yönetimi, ÖTV, vs. gibi konularda kamuya karşı sektörün birincil ağızdan savunulabileceğine, ayrıca Kauçuk Test, Eğitim ve Ar-Ge Merkezi kurulması, kauçuk fuarları, kongreleri ve etkinlikler düzenlenmesi, onaylanan URGE projelermizin yürütülmesi, ulusal ve uluslararası hibe programları ile sektörel gelişim sağlanması gibi projelere finansman sağlanabileceğine inanıyoruz.”

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar sonrası, 60 birliği bünyesinde barındıran TİM’de gelecek yılki seçimlerde, iki dönemi tamamlayan birlik başkanları görevi bırakacak. Bunun da 41 birlik başkanını etkilemesi bekleniyor. Ancak yeni birlikler kurulur ve sektör sayısı 42’ye çıkarılırsa, yeni kurulacak birliklerin yönetimine, mevcut başkanlar da iki dönem kuralına takılmadan aday olabilecek.