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    Tillerson: Başkan’ın bilgiyi nasıl aldığını çalışmam gerekti

    Hürriyet Haber
    06.01.2018 - 23:47 | Son Güncelleme:

    YAZAR Michael Wolff’un kaleme aldığı ‘Gazap ve Öfke’ kitabı ABD’de büyük tartışma yaratırken Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Başkan Donald Trump’ın akıl sağlığıyla ilgili iddialar karşısında kendisini savunmada buldu.

    Daha önce Trump için ‘embesil’ dediği öne sürülen Tillerson, CNN televizyonuna verdiği röportajda Trump’ın akıl sağlığını asla sorgulamadığını, böyle bir ihtiyaç duymadığını söyledi. Eski ExxonMobil CEO’su olan Tillerson, Trump’ı savunurken onun farklı bir karar alma tarzı bulunduğunu da itiraf etmiş oldu.

    ABD DAHA GÜÇLÜ

    Tillerson, Trump ile ilgili olarak “Onun bilgiyi nasıl aldığını, bunu nasıl işlediğini ve karar verdiğini öğrenmem gerekti. Onun başkanlığı için hizmet ediyorum. Onunla en iyi nasıl iletişim kurabileceğimi anlamak için epey vakit geçirmem gerekti” dedi. ABD yönetiminin doğru kararlar verdiğini söyleyen Tillerson, Trump’ın politikaları sayesinde ABD’nin uluslararası anlamda daha güçlü bir yerde olduğunu savundu.

    WOLFF TARTIŞMASI

    Kitabın yazarı 64 yaşındaki Michael Wolff konusunda Amerikan medyası da ikiye bölünmüş durumda. Wolff’a yönelik eleştiriler aldığı bilgileri çarpıttığı yönünde. Bazı gazeteciler de Wolff’un kendisine ‘off the record’ yani yazılmamak kaydıyla söyleyen şeyleri yazarak gazetecilik ilkelerini ihlal eden biri olduğunu ve bu kitabı hazırlarken de aynı durumun yaşanmış olabileceğini ifade ediyor. Geçmişte Wolff’la çalışmış isimler ise Amerikalı gazetecinin haberciliği konusunda şüphe duymadıklarını belirterek kitaba destek verdi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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